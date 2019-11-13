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第十六届“挑战杯”决赛落幕 大学生比拼课外学术科技

2019年11月13日10:17  来源：人民网-教育频道
 

第十六届“挑战杯”北航投全国大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛现场（邸白鹭/摄）

11月12日晚，第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛终审决赛落下帷幕。北京航空航天大学以6项特等奖、清华大学以5项特等奖及1项一等奖的成绩，共同获得赛事最高荣誉“挑战杯”。

决赛现场（邸白鹭/摄）

据介绍，本届大赛由共青团中央、中国科协、教育部、中国社科院、全国学联和北京市政府主办，北京航空航天大学承办。本届“挑战杯”吸引了全国1573所高校近300万青年学生参与。经过省级赛事选拔，内地1513件作品参加国赛，预审环节过后，426件作品入围终审决赛，另有21件港澳地区作品参加终审决赛。

终审决赛当天，内地作品中，共评出35件特等奖作品、105件一等奖作品、286件二等奖作品；港澳地区作品中，评出3件一等奖作品、8件二等奖作品、10件三等奖作品。同时，上海交通大学等44所高校获得本届赛事“优胜杯”。

闭幕式上，“挑战杯”参赛学子向广大青年学生发出“挑战筑梦、科创报国”的倡议，号召“矢志科创报国，投身科创热潮；不惧一切挑战，练就过硬本领；弘扬科学精神，坚守扎实学风；勇担时代责任，勇攀科学高峰”，争做有理想有追求、有本领有骨气、有品质有修养、有担当有作为的新时代大学生，共同谱写实现“两个一百年”奋斗目标宏伟征程中的青春科创华章。

据悉，第十七届“挑战杯”竞赛将由四川大学承办。（李依环、赵异慧）

(责编：实习生(赵异慧)、熊旭)
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