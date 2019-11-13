上千“卡户生”赴深圳上大学：学费全免 拎包入学

为了帮助新生尽快适应新环境、融入大学生活，深职院心理健康教育与咨询中心组织团队前往军训基地为新生开展适应新团体辅导。本版图片均由深圳职业技术学院提供

8月，深职院招就办团队赴云南昭通市下属县区，走访贫困生家庭。

尽管来之前已经在网络上无数次揣摩过深圳信息职业技术学院的校园景观，但真正见到科技楼的那一瞬间，周瑞承认内心还是受到了强大震撼——“那是我这辈子见过最高的大楼”。

今年10月，来自云南昭通市镇雄县以勒镇的高中毕业生周瑞，如愿来到了深圳信息职业技术学院数媒学院就读。而像他一样，进入深圳职业技术学院和深圳信息职业技术学院就读的云南昭通籍建档立卡贫困家庭的“卡户生”，有1461人。其中，就读深圳职业技术学院录取837人、就读深圳信息职业技术学院624人。

按照昭通镇雄教育局招生办主任申开发的说法，“卡户生”的家庭普遍存在双亲失去抚养能力，或只有一个劳动力、住房条件差、家庭负担重等突出问题，教育扶贫是基础工程。

为了给云南建档立卡贫困家庭学生提供优质高职教育，云南省教育厅、广东省教育厅专门下发了关于深圳高职院校招收云南建档立卡户学生的意见通知。为了解决场地问题，深圳职业技术学院还与深圳市内的5所中职学院联合成立了高职专业学院合作办学。

第一次离家到深圳 学费全免 拎包入学

已经是深圳职业技术学院商务英语专业大一新生的彭耀琴，来自云南镇雄大湾中学。前些年妈妈去世后，兄妹4人就跟着爸爸一个人过日子，父亲除了务农，还要在建筑工地打工。“这次出门上学，是我第一次离开家，第一次来深圳”。本来准备报考师范学院的彭耀琴，听说深圳职院来云南招收“卡户生”的消息，赶紧报了名。

如果不是因为招收这批“卡户生”，深圳这两所高职院校还没有向云南招收过考生。也正是因为有了这批学生，军训驻点教师刘小延才知道这些云南孩子有多么上进。

“军训前就发现有两个学生按照身体条件可以申请免训，但是他们谁也不同意不去军训基地，于是选择了在军训基地上劳技课。每个学生在军训期间没有喊过苦和累，和一些娇生惯养的城市孩子一对比，就发现差别太明显了。”深圳信息职业技术学院电子与通信学院党总支书记刘小延告诉中国青年报·中国青年网记者。

在军训基地，记者见到了来自昭通大关县的周应皎，一见到记者，她就反复说，这里的一切都太好了——“这里的老师真是太好了，班级助理对我们真是太照顾了”。第一次离开家、第一次来到深圳，见到那么多的高楼大厦，周应皎总是不由得拿这里跟老家比，“在家乡，只有上课的时候大家才讲普通话，高中寄宿学校里冬天也没有热水”。

周应皎的爸爸常年在缅甸打工还家里的欠账，即使腰受伤了还在坚持打工。而妈妈除了在县城的车站服务区打工，还要承担家里的农活儿。作为家中的二女儿，周应皎每天也要帮妈妈干农活儿、喂猪喂鸡、打扫卫生。

即使在这样艰苦的生活条件下，周应皎仍然在学校成绩不错。“学校根据成绩把学生分成3个班，耕耘班、实验班和平行班，我就在实验班里。”2019年高考，周应皎的成绩可以上云南的本科，但她知道深圳信息职业学院招生的消息后，立刻决定来深圳上学。“学费全免，每年还有助学补贴，学校还贴心地发放了全套的生活用品，我的家庭可以为我少操很多心”。

而来自云南昭通镇雄长风中学的李方仲，高考考出了500多分的好成绩，可以上一个二本大学。但来自偏远地区建档立卡贫困家庭的现状，让他对自己的未来发展规划更加清晰。

从小，和哥哥两兄弟跟着母亲长大，看到的是妈妈为了他们受了太多的苦。“我小的时候，亲眼看到过妈妈背矿石、到处干杂活儿，所以我们从很小的时候就会去打工，帮妈妈减轻点负担”。

高考成绩出来后，成绩不错的他面对选择，不是没有犹豫过。再三抉择后，还是“感觉深圳的吸引力大”。来到深圳职业技术学院上学，首先不用考虑学费给家庭造成的负担，而且深圳的城市发展快，自己也能得到发展。“我读的是商务英语，我打算这几年在学校期间，把所有该考的证书都考到手，比如英语专业八级等，然后去英语培训机构做教师，早日为家庭分担责任”。

而来自昭通市镇雄县芒部镇的王祖祥，回忆起曾经上过的学校，至今都难以忘怀。“我的姐姐没有留级，但却复读了一年，为什么？因为那一年学校高中没有三年级，只能回去复读一年”。

从那个满是石子、没有操场，一到下雨天就到处积水的学校，来到现代化大城市花园般美丽的大学校园，王祖祥说，没见过这么大的操场，还用上了空调，而且“每天有24小时提供的热水”，在老家，还在用露天的旱厕。

刚到深圳的那一晚，因为不会开空调，十几个孩子打电话给宿管说空调不制冷，宿管阿姨过去才发现，空调都被调成了制热模式。

有的学生刚来学校第一天就开始学着为他人服务。王祖祥一到深圳火车站，下车后看到接自己的师哥师姐穿着统一的红马甲，车站里还有义工的标志，就问他们什么是义工？当了解到深圳是一座志愿者之城后，他当即表达了自己想要加入义工组织的意愿。来到学校的迎新现场，他两天内每天在校内步行20多公里，很快就熟悉了所有的路线，接下来的迎新，他已经开始像师哥师姐一样帮助新生整理宿舍、填表格了。王祖祥用自己的实际行动帮老师和班级助理分担工作，他在用自己的方式，将自己感受到的那份温暖传递给其他人。

面对未来，王祖祥坦言将在学好学精自己专业知识的同时争取提高学历，如果未来自身条件允许，也想要回到云南发展，成为自己的骄傲，也成为家人的骄傲。

被扶贫春风改变的不仅是学生们 学生超本科线 老师感慨万千

让深圳职业技术学院招生就业办主任崔莲没想到的是，本来以为这次在云南招生，可能很多孩子的高考成绩会不尽如人意，可结果所有人的成绩都出人意料地高于本科线。

崔莲带着几个同事一起去云南走访学生家庭。看到当地“卡户生”家徒四壁，有的家庭只有一个老人带着留守儿童过日子，就觉得，如果不好好教他们，真是对不起这些孩子。

在两所高职院校采访，很多老师都向记者讲述了自己面对这些云南籍孩子时的所见所闻，闻者无不动容。“孩子们忍不住告诉我们，说学校饭堂的饭菜有点贵，虽然我们都知道，学校饭堂的饭菜价格已经足够便宜了”。

还有老师听自己的学生说，以前寄一个快递要走10公里，放羊时还会遇到猛兽……老师们感慨万千。

深职院一位新生去年刚做了头颅手术，后续药费每次都要几千元，在老家时家人并未告诉他实情，来到深圳后药吃完了去买药，知道实情后，打算停药。辅导员于文老师知道了他这个想法，及时跟进宣讲有关的医保政策，耐心引导，打消了他的顾虑，点燃了他心中的希望。

在记者采访过程中，听到的感人故事不仅是这些。为了保证深职院高职专业学院顺利迎接云南籍学生的到来，深圳第一职业学校校长亲自上阵，为学生寻找宿舍；第二职校安排最得力的师资为学生上课；华强职校将最好的校舍让给了高职专业学院的学生；宝安职校动员老师外出租房，腾出房间给做学生宿舍；博伦职校投入巨资采购实训设备……

在宝安职校，H栋宿舍楼是用作教工宿舍的，后面有山，空气清新，风景优美。但听说是要给云南籍学生用作宿舍，全校教职工全员“搬家”，悉数离开，将宿舍腾出来，并配置了桌椅、窗帘等，用最好的状态迎接孩子们。

为了迎接这批云南籍新生，深圳职业技术学院高职专业学院的各个校区逐一给每个学生打电话确认来深航班和火车车次，确定接站安排；还给全体新生免费提供了床上用品，桶、盆、衣架、口杯、牙刷等生活用品，在学生报到后出发军训前的一日三餐都由学校免费提供。

高职专业学院的建设最为突出的问题之一是师资数量与结构的问题。在新生来校前，已经对中职学校选拔的69位教师完成了36课时的培训，并颁发了结业证。同时确定了在日常的教学中加强制度化管理，建立巡查听课制度，重视教学过程和质量的监控。教学部门对每门课程指定一名课程负责人，对课程教学提出总体要求，统一课程大纲、教学进度表、考核方案等，确保教学过程保质保量有序推进。

在深圳信息职业学院，由于2019年扩招增幅、招生规模均创历史新高，办学规模扩大超20%，学校基础建设资源压力大，生活配套缺口更大。尤其是在师资配备一直偏紧、工作量超负荷的状态下，如何保证办学质量，并且在短时间内关爱到每一位学生，都是对学校提出的要求。

深圳信息职业学院为了迎接新生，需要新增211间标准4人间宿舍。学院提出“举全校之力，做好帮扶工作”的口号，青年党员带头为扩招新生腾宿舍，利用国庆长假期间完成了210位教职员工公寓宿舍的清退调整，确保了10月8日宿舍能够移交使用。

正如深圳信息职业学院一位教师在朋友圈发言所说，“为孩子们提供新的可能性，也许这正是我们做教育扶贫这件事情的意义。”这段话得到了全校上下众多老师的很多回应，每个人的内心，都在这样的扶贫春风中，触动着、改变着……（中国青年报·中国青年网记者 刘芳）

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