学霸女孩想放弃高考，对抗抑郁症

18岁的晓月（化名）想放弃高考了，对于学霸的她，这是个艰难的决定。晓月是一位抑郁症患者，到今年为止，她和抑郁症已经共处了5年。

上个星期，在浙江省中山医院心理康复科治疗两周后，恢复不错的晓月准备出院。

此前，她在微信上开了公众号：写抑郁症为什么找上自己、写自己怎么努力走出来……

“你不知道做‘别人家的孩子有多累’，孩子需要肯定但不要追捧”，她想剖析自己的成长环境，并自我剖析。

在钱报记者面前，晓月保持微笑，语气轻快，她不想让别人把抑郁症和阴郁、自残画等号。

晓月是初二被诊断为抑郁症的。诱因是学业压力，那段时间她的成绩忽高忽低，“我非常在意学习，承受不住这种波动。”

得知这个消息时，晓月是懵的。

这5年的时间内，晓月的身体出现紊乱。尤其是碰到考试，她就吃不下饭，睡不好觉。

坐在教室里，晓月开始走神，头脑里想象出考砸的结果，“我觉得我考不好，别人会对我另眼相看。”

她出现了进食障碍，在厌食和暴食之间切换：暴食时，可以一次吃下9个面包，一个汉堡，一个蛋挞，一包薯条……不让吃，就闹；厌食时，滴水不进，喝糖水都会觉得恶心反胃，体重一度降到70斤，坐在教室，屁股会被硌到痛。

高一到高二这两年，晓月开始反复休学。“治疗一段时间，情况有好转，我就回去读书。太艰难，想好好学，但是心力跟不上，用力过猛后，只能回家休息。休整时候落下的课，再拼命回去补……进入了恶性循环。”

之所以如此，是高中的时间，分秒必争，晓月不甘心就此放弃高考。

从小，晓月就是“别人家的孩子”：乖巧，听话，初高中都被报送进当地不错的学校。

晓月的爸爸因为工作原因，常年不在家，她是妈妈一手带大的。

“她特别希望我能有出息，对我非常严厉。如果我不成器，她会压力比较大吧：自己没能将女儿培养好。在她的教育理念下，我也形成一个观念：要么优秀，有么完蛋。”晓月能感觉到，妈妈以她为傲，“她特别喜欢推销我。比如，接到同事朋友的电话，对方向她请教教育孩子的经验，她会把我推出去，让我在电话里回答。”

对晓月来说，这种“引以为傲”是莫大的压力，“我觉得自己只有80分，但被人设成100分的样子，我就像个橡皮泥，被无限拉长了。也在心里拔高了对自己的定位。”

大家都羡慕“别人家的孩子”，但做“别人家的孩子”其实很苦恼。

生病后，晓月爸妈对女儿说：不在乎她的成绩。但晓月说，已经晚了，“因为我已经是争强好胜的心态，总想到达超出自己能力的高度，就是他们放过我，我自己也放不过自己了。”

发展到最后，晓月不敢再参加任何考试。

住院后，晓月发现，自己并不是“特殊”的一位，那里有来自省内各个重点中学的初高中生。“他们都在学业方面和父母存在冲突，最后承受不住。”

晓月的妈妈是位老师，对女儿的照顾无微不至。“到现在，我每天穿什么衣服，穿多厚，三餐吃了什么，她都要管，有很强的控制欲。”

晓月耸耸肩，沉默了一会儿，给出一个结论，“做老师的父母，如果把教育学生的模式，原封不动照搬到自己孩子身上，那真是可怕。”

今年9月份，晓月妈妈带着她，慕名到浙江省中山医院心理康复科住院治疗。

从那个时候开始，晓月开了公众号，写自己生病的经过，分析前因后果。

“对我来说，这其实是宣泄情绪的一个通道吧。”晓月的文字轻松、乐观，有人攻击她：你如果真是抑郁症不会是这样的。

“我写这些字的时候，其实是在给自己加油。现实中，我没那么乐观。”晓月幽幽地说，“可能，很多人都觉得抑郁症要郁郁寡欢，这只是浅表的一角吧。冰山下面的，才最令人猝不及防。”

晓月病房里的病友们，有人整夜失眠，有人整夜无眠，有人终日躺在床上，不想动，有人焦躁起来，情绪失控。每个人的症状都是不同的。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)