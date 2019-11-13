多省份启动2020年高考报名 这些政策考生需关注

中新网客户端北京11月13日电(杨雨奇)自10月下旬起，甘肃、四川、安徽等十余省份已陆续启动2020年高考报名工作。观察各地出台的高考相关政策，多省份都进一步收紧高考加分、严查“高考移民”，黑龙江、河北等省份还拓宽了优先录取的范围。

多地启动2020年高考报名

目前，多地高考报名工作已陆续展开。中新网记者梳理各地教育部门网站公告了解到，截至11月12日，北京、甘肃、四川、广东、安徽等十余地区已完成高考报名网上申报工作。其中，浙江、山西等地已进入现场确认阶段。

与此同时，云南、贵州、广西、湖北等地则正在进行高考网上报名。陕西、内蒙古的报名时间分别从11月15日、18日开始。

据了解，2020年的高考报名，主要分为网上提交报名申请、网上填报个人信息并缴费和报名资格现场确认三阶段。在现场确认时，还将完成照相、采集指纹、报名信息确认等工作。具体过程可参见下图：

图据河北省教育考试院公告截图

需要注意的是，在进行报名资格现场确认时，考生需持户口簿、身份证原件等有效证件进行。随迁子女考生则还须提供高中段学籍证明、毕业学校出具的连续学习记录证明、本人居民身份证、户口本、父亲或母亲或法定监护人的《就业创业证》(《就业失业登记证》)和居住证，方可完成报名。

优先录取对象有变化！

记者梳理今年已公布的招生报名政策发现，各地在高考加分方面都进一步收紧。同时，不少省份对消防救援队伍人员及其子女符合条件的，优先录取的绿色通道。

在高考加分方面，如安徽省《2020年安徽省普通高校招生考试报名政策》中规定，全国性加分项目只有四项，分别为：烈士子女；归侨、华侨子女、归侨子女和台湾省籍考生；自主就业退役士兵；在服役期间荣立二等功(含)以上或被大军区(含)以上单位授予荣誉称号的退役军人。

同时，为预防考生对加分资格造假，多省份还要求考生在申报加分项目前，签订诚信承诺书，承诺若存在弄虚作假、骗取相关加分资格，考生将取消当年高考报名、考试或录取的资格，违规事实也将记入国家教育考试诚信档案。

而在优先录取方面，诸如黑龙江、河北等省份则拓宽了优先录取的范围，其中包括“符合消防救援队伍人员及其子女优待条件的考生”，可享受优先录取。

如河北省在《2020年河北省普通高校招生考试报名须知》中已明确，符合军人子女优待条件的考生；符合公安英模、因公牺牲公安民警和一级至四级因公伤残公安民警的子女优待条件的考生；退出部队现役的考生、残疾人民警察、散居在汉族地区的少数民族的考生；符合消防救援队伍人员及其子女优待条件的考生，这几类考生可享受优先录取。

多地密集出台政策严查“高考移民”

保证入学公平是高考工作的重点。记者梳理各地高考报名政策发现，多省份现已密集出台多项政策，严查“高考移民”。

如黑龙江省在招考文件中明确：各级招考机构要与当地教育行政部门、公安机关等有关部门密切合作，严格审查报名资格，严防“高考移民”；严防高级中等教育学校非应届毕业在校生报考；严防具有高等学历教育资格的高等学校在校生报考；严防各类人员替考。

同时，山西要求落实三级公示制度，以此完善随迁子女审核工作。其中要求，严格执行将考生信息在班级、学校和所在地考试机构进行公示的三级公示制度，坚决防止假借随迁子女名义空挂学籍、“高考移民”以及其他弄虚作假舞弊行为的发生。对发现有弄虚作假等违规违法行为的，要取消考生报名资格，对弄虚作假的工作人员，一经查实，要严肃处理，确保政策执行公平、公正、公开。

前不久，广东省招生委员会、广东省教育厅、广东省公安厅也联合发布《关于进一步加强“高考移民” 综合治理工作的通知》。其中提出，教育、公安、招生部门要严格审核考生普通高考报考资格，采取有力措施防范和打击“高考移民”，明确提出“三严格”(严格学籍管理、严格户籍管理、严格报名管理)。各地、各部门要及时发现、纠正违反规定的现象，对贪赃枉法、徇私舞弊、渎职失职者，依法依规给予党纪、政纪处分直至追究法律责任。(完)

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