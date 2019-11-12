培养担当民族复兴大任的时代新人

中共中央政治局近日召开会议，审议《新时代爱国主义教育实施纲要》。会议指出，中国特色社会主义进入新时代，必须大力弘扬爱国主义精神，把爱国主义教育贯穿国民教育和精神文明建设全过程。

以爱国主义为核心的民族精神，是中华民族生生不息的血脉基因。中国共产党带领全国各族人民从站起来到富起来再到强起来，正是爱国主义教育的伟大实践。

固本培元、凝心铸魂。党的十八大以来，党中央高度重视爱国主义教育，作出一系列重要部署，推动爱国主义教育取得显著成效，爱国主义已成为全体中国人民的坚定信念、精神力量和自觉行动。

以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践，凝聚起亿万中华儿女的奋进力量逐梦前行

“当我在专题片中看到毛主席亲手按下电钮，五星红旗缓缓升起时，我无比自豪。”北京中学学生翟与宁说，“飘扬的五星红旗，让强烈的爱国之情、强国之志在我内心交织，激励我学习向上，践行报国之志。”

近日，一部名为《我们走在大路上》的文献专题片圈粉无数。这部壮丽史诗，倾情呈现了新中国成立70年来，中国共产党带领中国人民，在社会主义革命、建设、改革中不懈奋斗的历程，激起了亿万中华儿女的爱国热情。

精神的力量是无穷的。70年砥砺奋进，中国人民以崇高价值追求和强烈家国情怀，挺起共和国的脊梁，凝聚起中华民族万众一心的强大动能。

从长征精神、延安精神、大庆精神，到小岗精神、深圳精神、浦东精神；从雷锋精神、抗洪精神、抗震救灾精神，到“两路”精神、“两弹一星”精神、载人航天精神……70年来，以爱国主义为核心的民族精神，成为全国各族人民团结奋斗的精神纽带。

“实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”2012年11月29日，习近平总书记参观《复兴之路》展览时一席话，点亮亿万人民的中国梦。

中国梦是国家的梦、民族的梦，也是每个中国人的梦。

描绘出一个时代最为壮阔的梦想图景，汇聚起一个国家最为持久的追梦力量。党的十八大以来，中国梦凝聚起56个民族、亿万中华儿女一步步砥砺奋进、一步步扎实前行。

2017年5月，我国自主研制的首款大型客机C919首飞成功；2017年6月，“复兴号”动车组投入运营；2019年9月，北京大兴国际机场正式投运……

一粒粒梦想的种子拔节生长，一个个追梦圆梦的故事无比生动。

伟大时代，必有伟大思想领航。党的十八大以来，面对世情国情党情的深刻变化，以习近平同志为核心的党中央推动实践和理论创新，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。

从中央宣讲团深入基层，讲创新理论、大政方针、身边故事，到十九大代表现身说法、各级领导干部带头学带头讲。全国各地涌动着持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的热潮，不断展现新气象、激发新作为，把学习教育成果转化为爱国报国的实际行动。

2019年，第二十九届全国图书交易博览会在陕西西安举行。

《平“语”近人——习近平总书记用典》《习近平讲故事》《习近平谈治国理政》《习近平在正定》《梁家河》……围绕庆祝新中国成立70周年的主线，一本本图书，吸引人们驻足品读，领悟新时代领路人的信仰信念、为民情怀、历史担当、雄才大略。

“新中国成立70周年的光辉成就让我们更加坚定，有习近平新时代中国特色社会主义思想这面旗帜，中华民族的未来一定更加精彩。”一位读者如是说。

9月23日，“伟大历程 辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”在北京展览馆开幕。

一段段视频资料、一件件实物模型、一张张图片图表……从1949年到2019年，成就展采用编年体形式，带领观众沿着时光隧道，跟随历史年轮，全方位回顾和感知共和国走过的光辉历程。

峥嵘过往、启迪未来。70年的成就掷地有声地告诉人们——中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”……

奋进追梦新征程，全体中国人民更加深刻认识到，中华民族的伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，要付出更为艰巨、更为艰苦的努力。

以爱国主义为核心的民族精神辉耀神州大地，激发全体人民爱党爱国爱社会主义的巨大热情

“我和我的祖国，一刻也不能分割”“无论我走到哪里，都流出一首赞歌”……

这首唱给祖国母亲的歌曲在大江南北再次传唱，熟悉的旋律，激昂的文字，唤起全体人民的共同记忆。

开山岛，仅有两个足球场大小，距离江苏连云港灌云县海岸12海里，是祖国东大门上的战略要地。

王继才从26岁开始，在这里坚守了32年，直到他突发疾病倒在环岛台阶上的那一刻……

“如果你觉得一件事没有意义，那是因为你没有认真去做。”这位感动中国的守岛英雄用生命坚持了“家就是岛，岛就是国”的强大信念。

一颗星星是渺小的，但一群星星是闪亮的，亿万人民的点点星光，必然汇聚起中华民族的璀璨星河。

“当代中国，爱国主义的本质就是坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一。”习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的讲话铿锵有力。

回忆过往，峥嵘岁月留下无数光辉的名字：方志敏、赵一曼、赵登禹、杨靖宇、左权……这些优秀的中华儿女用鲜血和生命托起新中国的旭日。

环顾当今，继往开来涌现出无数的榜样：六十载深藏功名的张富清、至诚报国的黄大年、英雄机长刘传健、太行新愚公李保国……

他们是70年来各地区各行业各领域涌现出来的英雄模范人物，这一面面高扬的旗帜是培养爱国之情、砥砺强国之志、实践报国之行的生动诠释，是弘扬爱国主义精神的坚定践行者。

历史深刻表明，爱国主义自古以来就流淌在中华民族血脉之中，去不掉，打不破，灭不了，是中国人民和中华民族维护民族独立和民族尊严的强大精神动力，只要高举爱国主义的伟大旗帜，中国人民和中华民族就能在改造中国、改造世界的拼搏中迸发出排山倒海的历史伟力！

2018年11月13日，“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”开幕，现场观众累计达423万人次、留言312万字，网上展馆点击浏览量4.03亿次，营造了浓厚的社会氛围，掀起了庆祝改革开放40周年的热潮。

天翻地覆慨而慷！综合国力飞速提升，人民获得感、幸福感与日俱增。

——国内生产总值从3600多亿元增长到80多万亿元；中国成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国……

——7亿多人摆脱贫困；城镇居民人均住房面积增加30.2平方米；2017年中国人均GDP比1978年增长22.8倍……

“身临其境的体验太棒了，好像穿越回到了繁华的汴京！”展馆中，《清明上河图》的穹幕影片将原作画面还原成视觉上可移动的立体空间，让来自北京57中学的高二学生胡天为赞叹不绝。

胡天为说，科技与历史的碰撞让传统文化“活起来”，当年的盛世和现在的美好交相辉映，也让自己和同学们对新时代生活的体验更加立体，对未来的美好生活更加憧憬。

“莫名感动，看了想哭。”观众的留言有感于那些在一个个瞬间中迸发的改革力量，更是被这场人民创造历史的伟大变革所震撼。

以丰富多样的爱国主义教育实践形式为载体，营造新时代爱国主义教育的浓厚氛围

“春末夏初，是腾格里大沙漠多风的季节，天气变化无常，王树声穿着破烂的衣服，向东前行。”湖北省麻城市乘马岗镇的乘马会馆里，今年12岁的乘马中学学生詹鑫一身蓝色军装，胸前扎着鲜艳的红领巾，站在人群中，声情并茂地讲述着开国大将王树声的故事。

据乘马中学校长陶金德介绍，“小小讲解员”是乘马中学和乘马会馆为传播红色文化而推出的一项创新，由乘马中学的学生自愿报名，经筛选后就可以到乘马会馆“上岗”，为往来游客讲述红色历史故事。

缅怀祭扫、升国旗仪式、入党入团入队仪式、重温誓词、成人仪式……如今，各地各部门面向广大青少年，广泛开展了各式各样生动活泼的爱国主义教育，同时配合以冬令营、夏令营、体验营、特色研学项目等丰富多彩的活动，深受广大师生的喜爱。

以青少年为起点，爱国主义教育向全体人民延伸开来。重要时间节点的爱国主义教育活动，往往能引起群众的强烈反响。

——今年以来，一场场歌唱祖国的快闪活动在大江南北竞相上演，来自不同地区不同民族的干部群众、学生军人等，纷纷唱出对祖国的热爱与祝福。

——今年以来，为庆祝中华人民共和国成立70周年，中央宣传部、全国总工会、共青团中央、全国妇联在全国城乡联合主办“我和我的祖国”百姓宣讲活动，宣讲团先后赴9个省份开展巡回宣讲，示范带动各级开展各类百姓宣讲活动41万场次，超过8500万人次现场聆听，亿万网友参与网上宣讲。

不断丰富的实践载体，是爱国主义教育在新时代扬帆起航的坚实地基。

从1997年至今，中宣部累计命名全国爱国主义教育示范基地473个，各地各部门建设各级各类爱国主义教育基地1.2万余个，全社会不断兴起爱国主义教育热潮。

“我们的红军战士是何等坚强、何等勇敢！我要把他们这种不屈不挠的事迹告诉更多的人！”在江西省德兴市龙头山革命烈士纪念馆，今年78岁的失明老兵程樟柱已经作为义务讲解员在这里服务了50余年，服务超过20万人次。

清明时节的重庆铜梁，邱少云烈士纪念馆前庄严肃穆。自发前来祭奠的部队官兵、机关干部、烈士遗属、学校师生、普通群众、少云志愿者等500余人纷纷献上鲜花，表达对英烈最深切的悼念。市民童永涵说，我们今天的幸福生活是用先烈的血汗换来的，这种精神和文化要传承给下一代。

从黄帝陵到井冈山革命博物馆，从嘉峪关到天安门广场，一个个爱国主义教育示范基地从不同角度记录了中华民族悠久灿烂的历史文化，展现了中国人民英勇奋斗的壮丽篇章，日益成为激发爱国热情、凝聚人民力量、弘扬民族精神、传承红色基因的重要场所，成为中国共产党人的精神殿堂、中国人民的精神家园、中华民族的精神高地。

爱国主义教育氛围的日益浓厚，同样离不开制度的强化和法治的保障。2017年9月1日，十二届全国人大常委会第二十九次会议表决通过了《中华人民共和国国歌法》。自此，国歌法与国旗法、国徽法一道，以国家立法形式，落实了宪法规定的关于国家象征和标志的重要制度，并在之后不断得以完善。

2018年5月1日，《中华人民共和国英雄烈士保护法》正式实施，助推“崇尚英雄，捍卫英雄，学习英雄，关爱英雄”的风尚深入人心，使爱国主义教育进入一个新的阶段，让青年一代更加意识到肩上责任重大。

“对每一个中国人来说，爱国是本分，也是职责，是心之所系、情之所归。”习近平总书记的谆谆教导久久回响。当前，社会各界人士的爱国热情和社会担当空前高涨，越来越多的中国人把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，为实现中华民族伟大复兴的中国梦汇聚磅礴的力量。

（新华社北京11月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月12日 06 版）

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