作文评语平均每篇300字 杭州一小学老师坚持26年

朱瑛老师

写文章，从来不是件轻松的事，对谁都一样。但偏偏有人喜欢迎难而上“没事找事”。

杭州一位小学语文老师，被学生评价为“神仙”，因为她批作文像写论文，全班36位同学，每次批完作文本，评语都超过一万字，平均一篇作文写300字。这种做法已坚持了26年。

批改作文，难道不是圈出错别字，打个分，在文末写两句点评就可以了吗？这位老师到底咋想的？要知道小学生作文，每篇也不过五六百字，写300字评语的话，抵得上大半篇作文了。

每篇作文至少看5遍

批一次作文花两周时间

日前，记者在杭州四季青小学见到了这位五年级的语文老师兼班主任朱瑛。

翻开学生的作文本，每页不但标注出了好词好句，圈出了错别字，而且页面右边的空白处也写满红色标注，直到文末还有长达七八行的评语。

说实话，记者起初听说朱老师写评语的这种干劲，觉得她应该是刚入职不久年轻老师。没想到，竟然猜错了！“今年已经是我教书的第26年了，我一直这样批改作文。”朱老师告诉记者。

这位教学经验丰富的老师，曾被评为杭州市优秀班主任、区名班主任。

最让记者好奇的是，改一次作文像写一篇论文，每次改36篇，那就差不多要一万多字了，小学语文老师教学任务很重，又兼管理班级的任务，朱老师是怎么做到的？

朱老师说，学生的每一篇作文，她至少要反复看四五遍，再花十多分钟批改，通常一节课时间最多批改3篇作文。

在批改作文时，她会先仔细寻找文章中有没有出现错别字、语病等基础性错误，标出文中突出的亮点；浏览全文后，再逐段点评，指出文中细节描写、语言运用的优点和缺点，并给出建议；文末的总评，她会反复浏览之前标注的地方，既指出学生这篇作文的优点，也从整体的架构、事例的选择和细节的呈现等方面给出修改意见。

所以，全班36名学生，她批一次作文需要花两周时间。

作为语文老师兼班主任，朱老师的教学和管理任务本就繁重，想要抽出时间有些困难，所以一旦学生交了作文，每天上班，她就会给自己定目标，抽出五本作业放在桌子正中间，只有批改完成才能下班。

为何评语要写这么长

这是对学生作品的尊重

为啥要给学生的作文写这么长的评语？朱老师表示，这是对学生作品的尊重。

“我收到的学生作文，一般是学生们反复修改好几次之后的作品，他们花了很多心思写的。”她告诉记者，自己带的班级，每次写作文都是一次大工程。

在经过作文课的启发后，她会要求学生先打草稿，打完草稿后给老师过目。三、四年级时由老师指导着修改，五年级了，老师给一个大方向，让学生自己琢磨，直到修改合格后，他们才能将作文写到作文本上。这个过程学生们少的要修改一两次，多的要修改五六次，有时要经过一个星期的反复修改才能通过。

因为学生们这样的付出，所以朱老师在批改作文时，要求自己丝毫不能马虎。

“老师就是要言传身教，只有我自己先认真起来，学生们才会跟着认真。”朱老师说，“而只有经过这样详细地点评，学生们才知道自己的文章好在哪里，差在哪里，之后才能扬长避短，才能让每次习作更有意义。”

可能在别人看起来这样改作文很累，但是对于朱老师来说这是一件享受的事，有时候写评语也是她和学生交流的一种方式。比如最近一次作文主题是“我的老师”，从学生的作文里她就发现很多欣喜。

作文里有的学生说她脾气火爆，她便承诺以后慢慢改；有的学生发现她每天都会带着一个大水瓶出没在教室，她一回忆果真如此；还有的学生发现她总是戴闪亮亮的首饰，她便不好意思地回复，自己对闪亮亮的首饰完全没有抵抗力……

学生们每次拿到朱老师发下来的作文本就会很开心，第一件事就是仔细看看老师写了什么，“我记得刚开始写作文的时候我们只会写在哪里做了什么事情，感觉写作文很难，但是现在我觉得写作文是一件很有意思的事情，感觉能够把自己看到的生活小事写出来是一件很有趣的事。”学生小饶说。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)