原标题：韦博英语跑路 那些退不出来的钱可能去了哪？

消费青观察 韦博跑路 学员“中镖”

11月5日，韦博英语北京崇文门校区已经搬空，只剩一堆凳子腿。中国青年报·中国青年网见习记者 赵丽梅/摄

11月5日，韦博教育6个北京的校区显示全部关停。在国贸校区，门外上了锁，门内有人正在搬东西。崇文门校区已经人去楼空，留下一地零碎的桌椅腿。部分校区已经贴出了新的招租启事，即将翻过韦博英语这一页，但被韦博英语“坑过”的学员们的问题依旧没有解决。

在上海、天津、成都等地的韦博机构大量关门的情况下，10月下旬，对外宣称“独立运营”的南京韦博也倒下了。同样的剧情再次上演，学员上不了课，退不了费，最惨的是机构都跑了，却仍要继续为它还贷。在这场学员、教育机构、贷款机构三角的关系之中，学员成了“最受伤”的人。

套路深？“办卡免息” 与“不敢不还”

目前，培训机构的学费少则几千，多则几万元，甚至更贵，一些人没有能力一次性付清，于是很多教育机构引入了教育贷款。目前，培训机构有全额支付和分期支付两种付款模式。记者走访某教育机构发现，一个为期一年的线上英语培训课程约为400节，学费一万多元，其中，使用分期支付比全额支付多出约1000元。

在天津上大学的王晓就是教育贷的使用者，本想提升英语，为以后求职铺路，没想到却给自己挖了个坑。2018年8月，她报名韦博英语的成人课，两年半的学费为2万多元。她先交了5000元的首付，剩下的钱通过贷款分期付款。在签订合约的当天，在韦博机构里，设了很多贷款机构的点，一些是银行信用卡机构，还有一些互联网金融贷款机构。一些机构表示，只要办卡就能免息。

据王晓的了解，与韦博英语合作的都是正规金融机构，于是，她申请了一张银行信用卡，办理了为期一年分期贷款，算下来，可以免息逾2000元。之后，只需要按月往卡里打钱，到日子银行就把钱划走了。本来，课程应该上到2021年2月，现在课上不了了，每个月要还1000多元的贷款，这种日子将持续差不多一年。

在大量韦博机构的校区关闭后，深圳新东方、VIPKID、英孚教育等机构表示，愿意在学员转学或员工招聘上提供帮助，目前，大部分机构具体的转学或者应聘方案细节还未披露。VIPKID回应中国青年报·中国青年网记者，从以学生为本和履行社会责任的出发点，结合自身情况，将承接韦博英语在线业务“嗨英语”的部分学员，为这些学员免费提供1对1外教课程和服务，首批120名学员正在沟通中。

王晓表示，在天津，多家教育机构接收了韦博机构青少儿英语、雅思、四六级的学员，但是成人英语目前还没有任何动静。“我们没有任何止损措施，只能等待。”

“我们也想停止分期，哪怕之前的钱不能退也行。”10月中旬，她给银行信用卡机构打过电话，想停止分期。但该机构客服告诉她，学费已经一次性给韦博英语付清了，不能停止分期。如果不还，意味着她可能会被上报征信，影响个人信用。“我们不敢不还。”

11月5日，韦博英语北京崇文门校区已经搬空，大门紧锁(右上)。中国青年报·中国青年网见习记者 赵丽梅/摄

那些退不出来的钱可能去了哪？

为什么教育机构跑路了，学员课上不成，不仅退费无门，还要月月还贷款？业内人士告诉记者，根据贷款机构与不同的教育机构签订的合约，存在一次性付清和按月支付学费两种形式，而一次性将学费打给教育机构是最常见的形式，这在一定程度上有利于教育机构预付费资金池的形成，一旦教育机构跑路，风险则更多地集中在学员身上。

10月12日凌晨，韦博英语创始人高卫宇向韦博英语总部及上海中心员工发出公开信，表示由于经营失败导致资金链断裂。而据央视报道，韦博英语在全国60多个城市拥有超过200家门店，主要通过预付款的方式收取学费，学费一般在3万～4万元左右，有些甚至高达10万元。那么像韦博英语一类跑路的教育机构收取的预付费都去了哪里？

“教育机构主要靠开业后收取学生的预付款运营，抗风险能力是非常差的。”黎响在广州的培训机构从业十年，先后辗转过多个教育机构，做过咨询、老师、教务班主任、教学主管、校区负责人等岗位，对于教育机构的运营模式非常了解。他表示，在广州，开设一个一对一的教育培训校区，前期投入大概在30万-100万元左右，一个校区的面积一般为600-1000平方米，单月房租为几万元，水电费大概需要一万元，地推广告一个月一万元起步，运营人员的工资(不算老师)大约为十几万元。一些培训机构支付起这些基本费用后，就开始营业。

同时，为了刺激业绩，培训机构往往会给销售增加提成奖励，一般教育机构给销售的提成奖励在2%～3%之间，一些机构可能提到10%，并给学生赠送课时，由此导致生源获取费用过高，甚至亏本抢生源。在这种情况下，教育机构成本较高，如果能够拉到融资，也许能够实现良性发展。否则，可能会一直处于透支状态，短短几个月可能就倒闭了。

“公司账上是没有什么钱的。”黎响表示，韦博英语出问题后，消费者想要退费几乎不可能。即使正常经营，一些教育机构退费也非常困难。因为退费跟校区校长、咨询师、教务人员的工资都是挂钩的，一旦退费，他们会面临扣提成、被罚款。“一般是能不退坚决不退，能拖就拖。”

“一些教育机构拼命扩张。”黎响指出，在一些地方，每隔200米，就能看见一个新校区。当一个校区业绩不错时，就会开设一些新校区，新校区的业绩可能一个月亏损20多万元，导致老校区的业绩不断被压缩，一些教育机构就这样倒了。

此外，教育机构预付款被挪用是很常见现象。黎响观察到，一些企业的法人挪用预付款买房买车，不在意企业的经营；也有一些企业是真的经营不善，因为行业竞争太激烈，利润太低而难以存活。“不扩张是等死，扩张可能死得更快。”

11月5日，韦博英语北京崇文门校区已经搬空，韦博英语北京国贸校区，门外上了锁，里面却有人在搬东西。中国青年报·中国青年网见习记者 赵丽梅/摄

多主体风控审查与全过程资金监管

通过贷款向教育机构进行预付费，给学员带来了一定的风险。北京威诺律师事务所冯巍律师表示，有的教育机构盲目扩大规模，培训人员素质参差不齐、影响培训质量，培训预付费过高、合理退费难，给学员带来较大风险。当遇到个别教育机构跑路的情形时，学员应该保存好与教育机构签订的各项协议和缴费凭证，理性地向相关教育主管部门合法合理地反映问题，如果问题不能得到有效解决，可以向人民法院提起诉讼并及时采取保全措施，查封或冻结该机构的资产。另外，如果有证据证明培训机构人员存在挪用或者侵占单位资金的情况，应及时向公安机关报案或举报。

韦博事件也引起了人们对教育机构跑路、学员被迫还贷这一现象的探讨，是预付费模式存在着问题？还是教育信贷走得太快？西财中国家庭金融调查与研究中心副主任何欣表示，“从2019年中国家庭金融调查与研究中心(CHFS)调查数据来看，目前拥有‘成人教育/职业教育培训’贷款的人仅占所有拥有教育类贷款家庭的1.2%，人数不算多，但这类贷款涉及的金额通常较大，存在一定的潜在风险。”

“目前的问题是监管需要同步跟上，对这类教育贷款进行多主体风控审查和全过程资金监管。”何欣指出，教育贷的消费场景涉及到教育机构、学生、金融机构三方，金融机构的风控既要关注借贷者，也要关注贷款流向的教育机构，尤其要注意对教育机构的资格审查和信用评估。

其中，资本市场的一些传统作法可以借鉴，例如，可以引入第三方或由政府相关部门对教育机构开展评级，定期向社会大众公布，增加消费者做贷款和消费抉择的信息；在贷款资金拨付过程中，金融机构也可以按过程按节点进行划拨，不要一次性拨付，避免出现教育机构将经营风险转嫁给学员的现象。当然，金融监管部门也需严格审查金融机构这类教育贷款业务的合规性，杜绝金融机构和教育机构联手诱导消费者。

同时，教育贷款可能涉及到跨部门的监管。何欣认为，首先，认真落实国务院办公厅在2018年印发的《关于规范校外培训机构发展的意见》中“校外培训机构不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用”这一规定。第二，应该对这类教育贷款进行多主体风控审查、全过程资金监管，跨部门的监管合作是必要的，比如教育部门、行政部门定期将教育机构的资质信息、工商注册信息等与金融机构共享，以便让金融机构对这类教育贷款进行动态监控。

冯巍也认为，要改变这一现象需要有效的监管和防控。一方面，应按照《教育部等六部门关于规范校外线上培训的实施意见》实施备案审查制度，对教育机构的资质、培训人员等实施更为严格的审查；另一方面，银行或金融机构在向培训机构预支付学费的时候，尽量将支付费用的时间跨度缩短。“预付3个月的学费对学生学员来说也是一笔不小的数目，可以考虑在签订合同时约定为一个月以内。”

据业内人士透露，近期行业头部贷款机构正在探索按培训机构提供服务的进度进行打款的模式。如果教育机构存在跑路的风险，则可以通过冻结资金、缓释解冻等手段实现机构风险可控。一旦真的跑路，可以向学员退还机构未提供服务部分的费用，保障消费者权益。

此外，教育信贷扩展了年轻人投资自己的资源边界，是一个好的工具。但是任何事物都有两面性，对这一工具的使用要量力而行。何欣希望年轻人在参与教育贷时，首先正确评估自身的还款能力，其次加强对教育机构资质和发展能力的了解，最大限度地控制风险。

(王晓、黎响均为化名)

中国青年报·中国青年网见习记者 赵丽梅

(责编：郝孟佳、熊旭)