全民科普，扶持知识类网络视频创作者

原标题：抖音出台“DOU出新知”扶持计划 升级知识创作者服务方案

抖音知识创作者服务方案再升级。近日，抖音发起“#dou出新知”话题挑战赛，并将根据参赛作者的投稿量及其参赛视频的播放量、互动量和内容质量评选“dou出新知”优质知识创作者榜，凡上榜知识创作者，均能获得流量支持、官方认证及个人品牌打造等多项奖励。

目前，“#dou出新知”话题挑战赛已吸引超过7000名创作者参与，参赛视频量超过3万条、累计播放量已突破50亿。

抖音运营经理表示，抖音以“#dou出新知”挑战赛为抓手，帮助创作者持续创造有价值的知识内容，为平台知识创作者提供舞台。为了让更多人成为知识的创作者和传播者，“#dou出新知”挑战赛面向全体用户，参与的方式十分简单：从今天起到11月20日止，发布短视频内容带上话题“#dou出新知”标签即可参与活动评选，覆盖知识科普、经验分享、教程教学和才艺创作等多个领域。

“dou出新知”榜单共分两期，分别于11月5日和19日发布，两期榜单均包括6个分榜，每个分榜入选10位创作者。11月5日公布的首期榜单涵盖文化、教育、科技科普、生活方式、美食和体育运动六大门类，“易中天”、“千玺科技”、“Ethan清醒思考”、“贫困料理”等60位达人上榜。

“韶华”是一位粉丝近200万的抖音知识创作者，专注心理学和科普辟谣领域，入选了本次教育分榜单TOP10。他表示，以抖音为代表的短视频很适合做成“知识脱口秀”，让原本复杂的心理学原理和辟谣内容以更加形象易懂的形式传递给受众。“科普辟谣任重道远，这次能入选教育分榜单前10名对我而言是个不小的激励。希望能帮助更多的受众破除科学谣言的同时，也激励自己能在抖音上持续创作出更多‘新知’。”

“#dou出新知”活动是“DOU知计划”的组成部分。“DOU知计划”是抖音与中国科学院科学传播局、中国科协科普部、中国科学报社、中国科技馆与中国科普研究所等机构联合于今年3月发起的短视频全民科普行动。截至2019 年8 月底，平台累计发布超过1280 万条知识类短视频，累计播放量超过1.3 万亿。共计13位中国科学院、中国工程院院士和52位知名专家加入“抖音科普顾问团”。抖音运营经理表示，抖音将从短视频知识传播的规律和用户偏好出发，制定更加全面的创作者服务方案，覆盖更广泛的学科门类，以帮助创作者提升创作能力和制作水平，与创作者共同见证“知识创造价值”。

(责编：冯粒、曹昆)