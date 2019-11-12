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首都教育系统服务保障国庆活动宣讲团走进广西

2019年11月12日14:51  来源：人民网-教育频道
 

首都教育系统服务保障国庆活动宣讲团走进广西（来源：北京物资学院官网）

人民网北京11月12日电（李依环、赵异慧）日前，首都教育系统服务保障国庆活动宣讲团走进广西。中央财经大学、北京物资学院服务保障国庆活动宣讲团在广西医科大学进行了首场宣讲。广西艺术学院等2000多名师生代表参加了此次活动。

会上，宣讲团成员分享了参与国庆70周年庆祝活动的经历与心得体会。 中央财经大学师生现场叙说了自己在服务后勤保障等志愿者岗位上为祖国欢呼的故事，抒发了近距离观看国庆阅兵的激动之情，讲述了一个个幕后英雄奉献于这场国之大典的感人瞬间。

“站在天安门的那一刻，我真实感受到这块土地、这个民族，是无数人民英雄用鲜血和汗水奋斗而来的，中国精神、中国价值、中国力量，中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量，共同开启和见证了这个伟大瞬间。”北京物资学院教师刘晨是国庆70周年庆祝活动广场音乐表演方阵的一员，谈到心得体会时，她激动地说。

“虽然没有亲身经历国庆阅兵的现场，但是宣讲会却让我有一种身处阅兵现场的激动。在祖国面前，我们和全民族在一起，为了同一项事业而努力奋斗！”宣讲会结束后，广西民族大学本科生张婧接受采访时表示。

活动期间，由10名中央财经大学师生组成的宣讲团在广西民族大学、广西南宁三中进行了专场宣讲。据悉，在新中国成立70周年系列庆祝活动中，首都教育系统组织9.6万余名师生积极参与各项工作。近期，在教育部的组织下，北京市教育系统组建了30个宣讲团，奔赴全国高校开展首都教育系统服务保障国庆活动宣讲。

(责编：实习生(赵异慧)、熊旭)
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