首届上海合作组织国家职业技能邀请赛在威海举办

人民网威海11月11日电 （记者何淼 实习生李沐霏）以“增进友谊、展示技能、共赢发展”为主题的首届上海合作组织（以下简称上合组织）国家职业技能邀请赛于11日上午在山东省威海市威海职业学院开幕，有来自包括上合组织成员国在内的30个国家和地区的2000余名学生参赛，选手将在移动机器人、焊接、时装设计、西餐烹饪等13个竞赛项目中进行比拼。

首届上合组织国家职业技能邀请赛现场。李沐霏摄

本次比赛为落实《〈上合组织成员国元首致青年共同寄语〉实施纲要》关于扎实推进教育和青少年等领域交流合作倡议而举办，旨在践行“上海精神”，贯彻落实上合组织青岛峰会共识，进一步增进国际间技能人才培养交流，着力搭建上合组织各成员国交流经验、切磋技艺、增进友谊的平台。

上合组织代表阿希莫夫致辞。李沐霏摄

上合组织代表、哈萨克斯坦驻华使馆公使衔参赞阿希莫夫认为，近年来，上合组织成员国都认识到技能人才对促进经济社会发展的重要性，同时在职业技能教育培训方面，各成员国都有着加强彼此间交流合作的强烈意愿。本次大赛是弘扬“上海精神”，落实上合组织青岛峰会成果，促进上合组织各成员国职业技能交流合作的重要平台，让各国可以互相学习、互相借鉴，弥补现有的差距，达到切磋技能、共同提高的目的。

威海市高书良副市长在开幕式上致辞。李沐霏摄

威海市副市长高书良表示，威海市高度重视职业教育发展，希望借比赛之机，进一步加强威海与上合组织国家之间的沟通了解，争取在课程建设、技能竞赛、联合招生、国际交流等方面开展更多务实合作，共同推动职业教育高质量发展。

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