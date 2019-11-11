对外经济贸易大学聘任外语客座教授 致力于培养翻译人才

对外经济贸易大学校友林超伦博士客座教授聘任仪式暨专题讲座7日举行。林超伦说，人工翻译领域正面临挑战，国内很多翻译公司都在使用机器翻译第一稿。“我们必须认真思考如何通过创新来使人工翻译摆脱被机器翻译逐渐侵蚀的局面。”

对外经济贸易大学校友林超伦博士 学校/供图

作为英女王勋章得主、BBC中文部高级制作及英国外交部首席中文翻译，林超伦博士不仅在国际外交舞台上做出卓越贡献，更致力于翻译人才的培养。

林超伦认为，翻译员需要做好两件事，第一，要不断的学习，进行知识积累。第二，在进行翻译工作之前做好充分的准备。

在谈到翻译领域的创新和挑战时，林超伦说，口译，尤其是同传，再加上现在的机器翻译，这些发展都在不同方面和不同程度上给以笔译为基础的翻译理论和实践带来很大挑战。“翻译领域必须大胆创新才能胜出，机器翻译带来的挑战和冲击尤其不可低估。”

“一个人的语言能力不仅决定其认识世界的方式，也代表着他与世界沟通的能力。”对外经济贸易大学书记蒋庆哲说，随着当今国际化交流程度的不断加深，跨语言、跨文化沟通能力已经逐渐成为现代社会所需的基本生存技能，而不同学科之间，跨领域融合的趋势也在不断加强。

“我们时时刻刻面临着新的机遇和新的挑战，希望同学们继承并发扬一代代贸大人心系祖国、勇于担当、踏实勤奋的优良传统。”蒋庆哲说。

据介绍，对外经济贸易大学英语学院历经六十多年的发展，已经具有一批国内知名的学科带头人和国家级教学团队，在英语语言文学、翻译、跨文化研究方面取得了喜人的成果。与欧盟口译总司合作创办的“中欧高级译员培训中心”自建立以来，以“高标准、严要求、高素质”的品牌形象，在行业内树立了良好的声誉和广泛的社会影响力。随着当今国际化交流程度的不断加深，跨语言、跨文化沟通能力已经逐渐成为现代社会所需的基本生存技能；而不同学科之间，跨领域融合的趋势也在不断加强。

(责编：郝孟佳、熊旭)