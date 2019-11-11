西安工业大学：主题教育调查研究扎实 问题检视到位

初心薪火相传，使命永担在肩。当前，第二批主题教育正在深入开展。连日来，西安工业大学按照中央开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的《意见》要求和省委部署，守初心、担使命，找差距、抓落实，结合自身实际，坚持以问题为导向，积极推进四项重点工作，推动主题教育走深走实。

调查研究扎实

“没有调查，就没有发言权，更没有决策权。”确保“不忘初心、牢记使命”主题教育走深走实走心，必须做好“调查研究”大文章，实现学思用贯通、知信行统一。把问题研究具体、研究深入，是调研工作的有效途径。主题教育中，西安工业大学多措并举，引导着党员、干部通过调查研究，把问题找到找准，把根源挖深，从具体问题抓起，从师生最不满意的地方改起，确保调查研究落地生根结出硕果。

学校制定了《“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究工作方案》，围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党委领导下的校长负责制，基层党组织建设，“三全”育人体制机制，以及深化学校综合改革、提升人才培养质量等方面，开展了深入细致的调查研究。

提前对调研工作进行安排部署。第一批主题教育一开始，学校就及早部署，先后印发《关于全面开展调查研究工作的通知》和《关于进一步抓好工作任务落实和做好调查研究的通知》。全校处级以上干部紧紧围绕新时期、新形势学校改革、发展中存在的主要矛盾和问题，结合自身岗位职责，深入基层一线、实事求是找准问题、查清根源，全面了解学校发展实际情况和问题。

校领导班子带头开展调查研究。校领导班子成员结合工作实际，每人确定了调研方向和题目，并带头开展调研。党委书记刘卫国、校长雷亚萍分别多次赴兵器系统科研院所和二级学院，就党的建设、人才培养、军民融合发展等进行了专题调研。校领导班子其他成员结合分管工作，分别开展党建工作、思想教育、综合改革、教育教学、精准扶贫等调研。并在深入调研基础上，形成了调研报告，召开了调研成果交流会。目前，全校处级以上领导人员形成调研报告共137份。校院两级领导班子成员在学习调研的基础上，分别到联系单位或所在支部讲授专题党课。党委书记刘卫国带头为党员干部讲《坚守初心，勇担使命，夯实主体责任，抓好党的领导在二级学院落实》主题教育专题党课。校长雷亚萍为党员干部讲《牢记初心使命，自觉担负人才培养的时代重任》主题教育专题党课。其他基层党组织书记按要求也分别在所在党支部讲了专题党课。

问题检视到位

问题是时代的声音，问题是奋进的鼓点。主题教育要取得实实在在的成效，一个关键环节就是查找问题并把问题解决好。西安工业大学着力引导党员、干部以党章为纲、以准则为绳、以条例为戒，以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，一项一项认认真真地检视自己、查找差距，并找出解决问题的新视角、新思路和新对策。

没有规矩，不成方圆。为推动问题检视到位，西安工业大学制定了《“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题工作方案》，坚持严的标准、严的作风，推动党员、干部认真检视反思问题。

深入查找问题短板。主题教育以来，校（院）两级坚持问题导向，把检视问题贯穿始终。按照“四个对照”和“四个找一找”的要求，自觉对标对表，围绕立德树人根本任务，围绕办人民满意的高等教育和培养担当民族复兴大任的时代新人这一目标，深刻检视自身存在的短板不足，从思想、政治、作风、能力、廉政等方面，特别是从主观上、思想上进行剖析。

建立检视问题清单。根据开展主题教育以来的学习教育、调查研究、检视问题等查找出的问题和通过信箱、电话、微信、QQ等多种方式广泛征求的意见建议，学校建立了校（院）级领导班子和成员问题清单。截止目前，校（院）两级领导班子检视问题共126个，其中完成整改的72个，正在整改的54个。

召开对照党章党规找差距专题会议。校领导班子成员通过自学和集中学习，认真学习党章党规、《准则》《条例》。在此基础上，坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，逐一对照、全面查找差距。

学始在知，知贵在行。西安工业大学紧扣问题清单，着力增强整改的针对性和实效性，努力做到立即改、盯住改、限期改、改到位，正引导着党员、干部通过主题教育树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在各自岗位上继续拼搏、再创佳绩。（杨飞 赵伟）

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