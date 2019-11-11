张力：高等教育内涵式发展和治理现代化要一体推进

人民网北京11月11日电（孙竞）“高等教育内涵式发展和高等教育治理现代化，需要一体推进。”国家教育咨询委员会秘书长张力指出。

日前，由长江教育研究院和北京外国语大学国际教育学院联合主办的2019教育智库与教育治理50人圆桌论坛在北京隆重举行。

张力在发言中提到，实现高等教育内涵式发展，应以提高质量为核心，以深化改革、优化结构为动力，更加注重外部需求变化，更加注重与职业技术教育、继续教育融合协调发展。同时，还需要通过推进治理现代化夯实制度保障基础，即每所高校都应依法依规依章程治校治学，理顺内部治理结构和外部参与监督机制，加快构建政府、高校、社会新型关系，使高等教育成为服务全民终身学习的枢纽环节，多方位融入学习型社会建设的“蓝海”及“深蓝海”。

2019教育智库与教育治理50人圆桌论坛现场 主办方供图

论坛上，来自全国教育系统、科研机构、智库、出版传媒机构的领导嘉宾、专家学者200余人齐聚一堂，聚焦“深化教育改革、加快推进教育治理体系和教育治理能力现代化”主题，凝聚思想智慧，助推教育发展。

在成果发布阶段，长江教育研究院、教育智库与教育治理研究评价中心、南京晓庄学院联合发布了《中国教育智库评价报告（2019）》。该报告立足中国教育智库的发展现状，紧密结合国家治理现代化和教育现代化的战略需求，通过调研考察，在广泛收集数据的基础上，通过主客观的评价相结合的方法，对中国教育智库的结构、功能、成果、立项四个方面进行评估。该报告旨在通过全面性的数据搜集，对中国教育智库建设发展的现状进行梳理，探寻教育智库发展的的问题症结，并为提供相应的政策建议。

长江教育研究院与温州医科大学中国创新创业教育研究院还联合发布了《创新创业教育质量评价标准》。其中指出，当前我国高校创新创业教育质量发展中专业性的创业师资短缺是主要短板、创业教育与专业教育相脱节是关键问题、创业课程类型单一是主要痛点、创业竞赛项目落地率偏低是关注焦点。

“党的十九届四中全会就坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化提出了新的更高要求。”周洪宇代表主办方致闭幕辞时表示，在这样一种背景下，我们以“深化教育改革，加快推进教育治理体系和教育治理能力现代化”为主题召开这次论坛，意义重大而深远。教育智库与教育治理50人圆桌论坛还将继续吸收国内知名教育专家、法律专家、经济学家、企业家等,协同多方力量，为我国教育强国建设及中国新型教育智库建设提供思路、凝聚共识，助力教育改革纵深发展。

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