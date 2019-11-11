中外女飞行员成都校园奉献航空科普“盛宴”

11月8日，成都市成飞小学的同学们迎来一群特殊的客人，几名中外女飞行员来到学校，为孩子们讲述自己的飞行故事，阐释自己对于飞行的理解，分享飞行带给她们的快乐。

飞行员指导学生“模拟飞行”主办方/供图

在成飞小学的航空馆，在中外女飞行员的专业指导下，同学们坐进“模拟飞行器”驾驶舱，过了一把“飞行瘾”。中外女飞行员还和同学们一起用废旧广告纸、泡沫、饮料瓶等材料制作“气动纸火箭”、“气动滑翔飞机”。

除了成飞小学，中外女飞行员还走进了成都市成飞中学、崇州市崇庆中学、成都市龙泉驿区天立小学和中国民航飞行学院等几所学校，举办“天鹅讲坛”活动。这些来自世界各国的优秀女性飞行员和同学们零距离交流，生动的故事，精彩的演讲，专业的知识，开阔了同学们的视野，更在他们心中深深埋下了航空梦想的“种子”。

飞行员分享航空故事 主办方/供图

据介绍，11月7日至9日，由中国航空学会、四川航空集团主办的“2019年国际女性飞行员大会”举办。数十位不同国家的优秀女飞行员分别走进成都的几所大中小学进行演讲，为同学们传播航空文化、分享她们的飞行经历、解答孩子们的好奇疑问，并跟孩子们一起做飞行实验、制作航模，放飞快乐童年。

据介绍，“天鹅讲坛”是2019年国际女性飞行员大会中一个非常重要的环节。设置此项环节，不仅是为了弘扬航空文化与航空安全意识，也助力推进关心及教育下一代，引导孩子们对航空的兴趣和热情，成为航空事业的后备力量。

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