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双十一，这所学校开了一门“脱单”课

2019年11月11日09:59  来源：钱江晚报
 

大家都在双十一剁手，似乎很少有人还记得这个日子原本的含义：光棍节。

如何脱单，摆脱光棍的头衔？这是一门技术活。这两天，杭州师范大学钱江学院学生梁丽(化名)每天晚上捧着电脑，听荔枝平台的心理微课，听学校微课的老师讲授“双十一怎样脱单”。

原来，为了帮助有脱单意愿的大学生们告别单身，杭州师范大学钱江学院也是操碎了心，特别在双十一前推出了心理微课传授“脱单恋爱秘籍”。

从去年开始，钱江心理微课堂已累计推出16期，共有2854人关注，人气值达8977。这是钱江学院探索的一条适应“互联网+”时代特点的学生“网络+课堂”的心理育人路径。

最新一期的心理微课的主题是“怎样脱单”，由辅导员李清晨子开讲，她学的专业是教育心理学，目前是国家二级心理咨询师。

李清晨子说，教研室特地将这次课程排到“双十一”前，一经推出，就受到同学们的热烈欢迎，已跃居微课热度排行榜第三。

在这个微课上，有些观点一针见血：很多单身的人总会抱怨自己难以脱单，说自己很想谈恋爱就是没有对象啊，但这些人不一定会意识到，一直单身也是因为你一直在选择单身。

微课上还这样暖心提醒“单身汪”们：身边的适龄朋友都纷纷谈情说爱，而自己却为何一直单身？是累觉不爱，还是不愿将就？无论哪种表象的类型，从心理层面来分析的话，无法脱单，有一种可能是因为你恐惧亲密关系。

李清晨子说：“其实，心理学和经济学常常有关联，比如双十一‘满减、满赠’可以说是一种行为经济学。而恋爱中，我这次微课讲到了‘厌恶损失’，这也是经济学的概念。简单来说，我们总是先想要规避一些事，再去想获利。对于挑剔的单身青年，先会看到别人的缺点，然后才会发现别人的优点，就比较难以开始一段恋爱关系。”

在平台下的讨论留言中，已有784人次收听留言。

有同学写道：“受益匪浅，听了这个脱单秘籍，知道了在寻求恋爱之前，应该首先分析自己的心理状态，了解到自己现在的状态是否适合恋爱，有没有做好恋爱准备，然后再去寻找合适的那个人。这打破了我原来的恋爱观，使我更加清楚地认识了自己，同时也反省了自己为什么一直想找对象却没有结果，在某些程度上，是我的想法有一定问题。”

“静下心来听一听，想一想，帮我更加清晰地认识自己、认知恋爱这件事。”也有同学说，课后认真思考了一下自己单着的最主要原因是什么，今后可以从哪些方面来完善自己，从而实现脱单的目的。

还有同学直接表白：“这堂心理微课，真的是我敞开心扉面对自己的一剂良药！”

面对如此热烈的反馈，授课教师李清晨子自己也直呼没想到。

在她看来，通过微课教学，自己也收获很多，“虽说是一堂30分钟的微课，但涉及到线上线下、课内课外诸多方面，从开始选题大量地收集资料，再到定说课框架，并用理论和文字形成丰富的说课内容，然后反复练习最后到直播呈现，这是一个教学相长的过程，有难度也很过瘾。”

杭师大钱江学院心理教研室负责人周凤琴老师告诉记者，推进全员、全过程、全方位育人模式，“钱江心理微课堂”是该校推进“三全育人”的重要途径和抓手，今后将继续深化建设。

据了解，这个微课以“全面普及和传播心理健康知识，强化心理健康自我管理意识”为原则，开课前面向全院学生征集“我感兴趣的心理学话题”，选取出现频次比较高的话题，然后组织教师结合自己的兴趣点，最终确定每学期心理微课的题目。

在每次开课前，教研室还组织教师进行“集体备课”， 主讲老师叙述自己的讲课思路，现场头脑风暴，听课教师给予反馈。而在授课前，周凤琴老师会对授课教师的讲稿进行审核，和教师一起精心打磨，以此保证授课质量。

短短三十分钟的微课，涵盖的教学内容十分丰富，集原理知识、案例分析、视频、讨论为一体，既有对心理课堂教学内容的还原和解读，也有补充和延伸，最重要的是随时随地都能学。

周凤琴老师介绍说，三年后预计微课关注人数超10000，累计观看人次超40000，在全省高校形成一定的知名度与影响力，成为钱江学院心理育人的品牌项目，并能有力地服务学院学生德育培养建设。此外，心理教研室还将在精品微课的基础上，组织编写一本符合新时代大学生特点的心理健康科普读物。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)
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