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海归的“就业时差”：毕业时间与国内高校不同步

2019年11月11日08:22  来源：中国青年报
 
原标题：海归的“就业时差”：毕业时间与国内高校不同步

　　万象

　　海归的“就业时差”

　　24%，这是近10年我国留学归国人数的年均增长率。2018年，我国出国留学人员总数达到66.21万人，而留学归国人数达到51.9万人次。

　　在情感因素与经济发展的双重因素下，越来越多的留学生成为“海归”。但当这些即将毕业或者刚刚毕业的留学生回国找工作时，他们才发现，与国内高校不同步的毕业时间、海外高校的招聘信息差异、身在外国而无法及时跟进的招聘流程，都让他们体会到了无法跨越的“就业时差”。

　　海归就业：“我太难了”

　　10月下旬，教育部留学服务中心在北京亮马河大厦举办的“2019秋季留学英才招聘会暨高端人才洽谈会”。虽然招聘会上午9点才正式开始，但早晨7点多就已经有求职者在大厅开始排队。招聘会开始后，不少留学生和学生家长涌入会场，楼下大厅也排起了几百人的长龙。“投了几个”成为“海归”们的特定暗号。

　　招聘会的火爆只是海归就业热潮的一个切面。前不久，启德教育与前程无忧、应届生求职网联合发布的《2019海归就业力调查报告》(以下简称《报告》)显示，我国留学归国人数由2007年的4万人次增长到2018年的51.9万人次。海归学历分布中，硕士研究生最多，占81.1%；其次为博士研究生学历，占比为12.5%；再次为本科及专科学历，占比为6.4%。高学历留学生已经占据了海归主流。

　　究其原因，海外政策“推力”与国内经济“拉力”共同影响了留学生的回国决策。《报告》数据显示，84.8%的海归表示“家人、朋友都在国内”是其回国就业的主导因素。其他影响海归回国就业的主导因素包括 “国内经济发展势头好，政治稳定”“人脉关系网在国内”“所学专业国内就业前景好、就业机会多”。

　　值得注意的是，在《报告》中，九成以上的海归表示在求职过程中遇到了问题。数据显示，“没有相关工作经验”是海归回国求职过程中遇到的主要问题，其次是“海内外求职者众多、竞争压力大”。

　　赵猛在英国硕士毕业后，曾在英国工作了一年多，最终他还是选择回到了国内工作。

　　“在工作过程中，发现自己和当地人的文化、生活习惯都不同，国内的发展机会更多，所以还是决定回来了。”赵猛说。本来以为自己有海外学习和工作的经历，也投了很多简历，但是没想到最后都石沉大海，“挺有信心的”的赵猛这才意识到“自己可能真的不了解国内的就业环境”。

　　几次碰壁之后，赵猛开始总结经验。他发现，相比而言，在国外就业是一种单纯的专业匹配，但是国内的用人单位更看重的是一个人的综合能力。

　　对此，《报告》指出，雇主认为“对薪资待遇要求过高”“不适应国内的工作环境”“没有任何工作经验”“专业能力不足”是海归就业的主要阻力。

　　灵魂拷问：“我该啥时候找工作”

　　如今，找工作也需要合适的时机。

　　而在这些就业难题中，不少海归发现，自己的毕业流程没有办法与国内的企业招聘时间匹配在一起，形成了“就业时差”，而这个“时差”让不少海归错失了理想的工作机会，有时也不可避免地延长了求职时间。

　　国内高校毕业生求职的两个重要时间节点是“秋招”和“春招”。“秋招”通常在每年的9月到11月，“春招”则在每年的3月到4月。对于国内的大学生而言，在这两次招聘季结束后，大部分需要求职的学生都能找到工作，并在6月底毕业后入职。

　　然而，这样顺理成章的流程对于“海归”来说就显得非常尴尬。因此，不少海归发出了“灵魂拷问”：“我是哪年的应届生？我应该什么时候找工作？”

　　新东方发布的《2019中国留学白皮书》指出，约八成留学人群会在毕业后期或归国后开始找工作，另有约15%的留学生在留学前期便开始找工作。这部分具有“超前意识”的学生多以“非研究型”专业的研究生居多，会更加积极地寻找实习实践的机会。

　　对于一些留学英国、澳大利亚的学生来说，正值秋招的11月前后是举行毕业典礼、拿到学位证的时期，这就无法避免地和很多企业的秋招“擦肩而过”，即使赶上了，也要等到第二年的7月才能入职。如果提前一年做准备，不少留学生面临的情况则是：刚开学一个月，如果要回国参加招聘面试等环节，经济成本和时间成本都非常高。

　　邓文(化名)从北京一所大学本科毕业后，到澳大利亚攻读金融学硕士。今年10月底他拿到了毕业证书，“我7月底就回国找工作，算是回来比较早的了。”

　　邓文没有参加2019届的秋招——2019届的秋招是在2018年的秋季进行的，他当时正在学习，不方便回国。“现在一些企业也让我们参加2020届的秋招。这样，我就要等到明年7月才能开始工作。”邓文说。

　　“一路下来，我已经给四十来家企业投了简历，大部分石沉大海。因为在澳大利亚没有太多的实习机会，能写在简历上的基本还是本科的那些经历。最近收到了一些面试通知，但是还没有心仪的。最近这几天比较焦虑，又开始在网上投投投……”邓文说。

　　据介绍，对美国、加拿大等国的留学生来说，毕业典礼通常在5月到6月举行，如果不能提前回国，毕业时大多数公司校园招聘的岗位早已被国内毕业生瓜分完毕。

　　与此同时，“应届生”的身份也让留学生感到迷茫。由于不同国家的毕业时间不一样，对海归应届毕业生来说，有的直到办理留用手续时，仍没有拿到毕业证。这就导致一些企业在校招时认为海归不属于应届生。

　　多方支招：常回国看看

　　在这样的“就业时差”下，不少专业人士和海归表示，若想回国就业，就需要及时了解国内的就业进程，尽早回国做准备。

　　柯冬曾在俄罗斯一所大学就读本科，今年7月毕业之后，他才开始在国内找工作。

　　“虽然一开始就确定了要在国内工作，但是中间我一直没有机会回国。另外，在招聘信息的获取上，我感觉自己也比国内的同学少很多。国内的学校会得到很多就业信息，但是在俄罗斯，除了极少数的好大学会有很少的中国企业去招聘以外，剩下的学校几乎不能给学生提供任何就业信息。”柯冬说。

　　柯冬表示，自己在国外也看到一些用人单位选择视频面试，但是这种不用回国的远程面试往往得不到回应。“所以，我建议决定回国工作的同学，早点回来熟悉、了解国内的求职环境”。

　　前程无忧海外招聘总监冯磊在接受中国青年报·中国青年网记者采访时表示，针对“就业时差”，一方面留学生要知道自己应该在什么时间节点做什么准备；另一方面，目前有的企业也针对海归做了招聘计划的调整，会在毕业的时间节点上有一些放宽的政策。

　　尽管如此，海归就业的准备工作还是离不开一个“早”字。

　　冯磊表示：“很多海归回来找工作之前都习惯先处理毕业事宜，然后再回国找工作。其实等这个流程走完之后，很多人发现自己成了一个往届生，不能进网申。因此，海归要尽早做投递简历、网申等准备，这样对自己更有利一些。”

　　“就业时差”是海归就业的客观阻力，但在竞争激烈的就业市场中，海归还需正视自己的优势与劣势。

　　“海归在求职经验这方面也有劣势。我们之前有个统计，国内高校的毕业生每年在招聘季要参加10到15场左右的宣讲会、面试会，海归平均只参加3场。”此外，冯磊表示，比较理想的求职时间应当在毕业前的一年开始，但是对于留学英国、澳大利亚的学生来讲，他们可能刚刚度过三分之一的学习生活就要准备就业。这也是一个挑战。

　　冯磊建议，海归还要在求职渠道上打开视野，对自己的求职目标进行分类，准备好各种资质技能，做好职业规划和职业选择。

　　中国青年报·中国青年网记者 叶雨婷

(责编：郝孟佳、熊旭)
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