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宿管阿姨被高校邀请开写作课 6年完成6部小说

2019年11月11日08:20  来源：北京青年报
 
原标题：宿管阿姨被高校邀请开写作课 6年完成6部小说

　　常年坚持写作 身为浙江省网络作家协会会员 6年完成6部小说

　　宿管阿姨被高校邀请开写作课

　　杭州电子科技大学的一名宿管阿姨受到学校邀请，担任学校写作公开课的老师，“很开心圆了老师梦。”昨天，北京青年报记者了解到，虽然只有小学文凭，但宿管阿姨常年坚持写作，是浙江省网络作家协会的会员，曾6年写6部小说，共计200多万字。

　　宿管阿姨圆教师梦

　　汤杏芳是杭州电子科技大学的一位宿管阿姨。提起汤杏芳，杭州电子科技大学的学生们并不陌生。近日，她有了一个特殊的身份——写作课教师。

　　“写作与天赋有没有关系？有了天赋，写作时会觉得容易一些。但天赋不是万能的，需要不断去积累与学习。”11月7日，汤杏芳身着一袭墨绿色长旗袍，在讲台前说。

　　据悉，汤杏芳所教的课程是公开课，名为“写作与沟通”系列课，一学期共8节，教课老师有8位。每周，都由一名老师单独授课。11月7日，汤杏芳教的是该系列课程的第三节课，主题是“粗缯大布，腹有诗书”。“这个主题选自苏轼的一首诗，意思是虽然身着布衣，但也不影响我们饱读诗书。”汤杏芳说。

　　在课堂上，汤杏芳看着台下学生们的真切眼神，毫无保留地分享着自己的写作经验与技巧。为了让学生更容易接受写作知识，她用了不少比喻作为引子。“你们一定看过鱼肉和鱼骨架的样子。写作就像是画一条鱼，鱼大骨是(写作的)主线，我们把旁枝末节都用颜色丰满起来，才能让鱼骨充满鱼肉，最终变成鱼的样子。”汤杏芳说，“当老师是我以前的梦想，但后来我当了宿管。现在，很开心圆了老师梦。”

　　在此次写作系列课里，汤杏芳除了担任老师以外，还当起了学生，去旁听其他老师的课。“小学毕业后，我没再系统地学过写作了，后来都是靠自己摸索。这次的前两堂课，是两位写作名家上的，我都去听了。下面几节课，我还打算去听。”汤杏芳笑着说。

　　6年完成200万字创作

　　汤杏芳今年50岁，出生在农村。读小学时，她便对写作产生了浓厚的兴趣。小学毕业后，她开始务农种地，写作成为保留下来的唯一爱好。

　　在工作之余，汤杏芳用文字记录点滴，表达情感的同时也用文字治愈自己。渐渐地，写作变成汤杏芳每天的习惯。白天工作时，汤杏芳利用午休时间或是路上通勤的时间记下随笔；工作结束后，在家里也不忘写作。6年时间里，她写下了6部中长篇网络小说，总共约200多万字。

　　汤杏芳的网络小说在杭州电子科技大学走红后，学校里的老师也开始读她的文章，还给予了很高的评价。“第一次读她的小说时，我以为是一位专业作家写的，文字凝练，不拖泥带水，有很强的自传色彩，后来知道是汤杏芳写的。”杭州电子科技大学人文与法学院教授王国枫说。

　　多年来的坚持，让汤杏芳终于收获了惊喜。2018年，汤杏芳受到浙江省网络作家协会邀请，成为一名会员。在得到消息的当天，汤杏芳激动地哭了，这么多年的写作，她终于获得了肯定。

　　学生们的“知心”阿姨

　　但加入浙江省网络作家协会的汤杏芳，并未放弃学校的宿管工作。目前，她在杭州电子科技大学管理4栋研究生宿舍，共计500个寝室，2000多名学生。

　　即使仍在写作其他作品，但汤杏芳依旧对宿管工作全力以赴，她也将自己更多的时间放在了宿管工作上。“认识每一个学生都是我的缘分。宿管工作是学生、学校对我的信任。这个工作是不能随便对付的，虽然还在写作，但我不能懈怠，我要在二者之间找平衡点，不本末倒置，影响本职工作。”汤杏芳说。

　　在学校里，汤杏芳的幽默亲切，受到学生们欢迎。作为一名宿管阿姨，汤杏芳很少主动找学生交流，“如果宿管阿姨主动叫一个同学过来的话，可能会让学生以为自己犯了什么错，会吓到他们。”

　　但是在学校的生活中，汤杏芳会积极帮助学生们解决问题。一次，一名男生在微信群里发消息说，对面床铺的同学老是翻身，影响他睡觉，很想举报。汤杏芳看了便回复，“他动一下，你就给他一颗糖，直到他不动。”同时，汤杏芳还说，“对面的同学，小心这位小哥哥要把你养成胖子哦！”发完消息后，群里其他同学也被她的幽默所感染，发出“大笑”的表情图。

　　在管理学生的寝室生活之余，汤杏芳也是学生们的“知心”阿姨。很多学生有了烦恼，都会找她来倾诉。这对汤杏芳来说，不是压力，而是信任。

　　常年与年轻人们在一起，已近退休年龄的汤杏芳笑称自己时常忘记年龄，“退休后如果有机会，还要在学校继续工作下去，做学生们信任的宿管‘汤阿姨’。”

　　文/本报记者 张夕 统筹/蒋朔

(责编：郝孟佳、熊旭)
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