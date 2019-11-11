原标题：武汉男童绿化带中玩耍坠井遇难 家属回忆事发经过

武汉男童坠井遇难 家属回忆事发经过

他喊了一声“妈妈”就掉下去了

11月9日中午12时许，湖北武汉一名11岁的男孩坠入一口污水井后失联。5个多小时后，孩子的遗体在污水水流下游1000多米的另一处污水井中被找到。昨天，北京青年报记者联系到了遇难孩子的亲属，他们表示这口污水井就在距孩子父母经营的小吃店十几米处，上面没有井盖仅有一张绿色的防尘网，平时根本难以发现，而孩子坠井时家人就在他旁边几米处，孩子叫了一声“妈妈”便落入井中。

11岁男孩绿化带中玩耍坠井

昨天上午，北青报记者和坠井男童的堂叔张先生取得了联系。张先生说，孩子名叫张子恒，今年11岁读四年级，事发的11月9日是星期六，孩子本来约好了和其他同学去打篮球，但是因为有别的事情没有去成，就来到了父母经营的小吃店附近玩。

北青报记者了解，张子恒的父母在武汉光谷大道东侧经营着一家小吃店，已经有七八年的时间，除了张子恒的父母，还有家里的其他亲戚也在周围经营着各种小吃店，包括张子恒的堂叔张先生。

“我堂哥是1981年出生的，今年38岁，子恒是他唯一的孩子。”张先生说，“孩子平时很乖的，性格算是比较开朗，在学校很受老师和同学喜欢，经常有同学会过来找他玩。”

张先生说，自己在堂哥经营的小饭店十多米外经营着另外一家小吃店，11月9日中午事发时，张子恒就在离两家店不远处的绿化带内玩。“绿化带中间铺着防尘网，就是那种绿色的网子，谁也不知道那里有一口污水井，孩子走着走着忽然就掉进去了，掉进去之前还喊了一声‘妈妈’，然后一瞬间就消失了。”

另一处污水井内找到孩子遗体

孩子坠井后，张先生赶忙呼喊，孩子的父母也马上赶到了井口边，孩子的父亲找来了绳子绑在自己的腰间下井，希望能够找到张子恒。但是孩子的父亲下井后，发现井至少有七八米深，而且下面的污水水流湍急，根本看不到孩子。很快，消防部门的工作人员也赶到了现场，张子恒的父亲只能上井，让更专业的消防队员下井救援。消防队员下井后告诉孩子的家属，井下的沼气浓度很高，而且水流比较急，找不到孩子的踪迹，只能另想办法。

随后有人告诉救援人员，附近有几处污水井的井道比较狭窄，孩子如果被冲走，有可能会卡在井道中，救援人员随后逐个排查污水井。“9日中午的时候，孩子在距离事发地1000多米处的另一处污水井内被找到，当时救援人员打开了井盖，很快就发现了孩子，医护人员经过检查发现，孩子已经没有了生命体征”。

家属表示希望有人对此事负责

张先生10日上午告诉北青报记者，事情发生后家人都非常伤心，在附近做生意的亲戚也关了店，帮忙料理孩子的后事。

张先生说，“最让家人不能接受的，是孩子坠落的污水井没有井盖。我们平时就在这附近经营小吃店，这里算是比较热闹的区域，上下班的时候人来人往，绿化带就在人行道旁边，平时上面盖着防尘网，我们根本不会知道那里有一口污水井。”他说，“现在事情发生了一天多，但是还没有人表示会对这件事情负责，这两天是周末很多单位没人上班，11号工作日，我们会继续询问。”

随后，北青报记者联系了武汉市东湖高新区管委及武汉市城市管理执法委员会等部门，但暂未获得回复。

文/本报记者 付垚

(责编：郝孟佳、熊旭)