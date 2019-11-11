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第八届首都大学生记者基本功大赛举办

2019年11月11日17:21  来源：人民网-教育频道
 

第八届首都大学生记者基本功大赛现场（学校供图）

人民网北京11月12日电（熊旭、赵异慧）9日, 第八届首都大学生记者基本功大赛在中国政法大学举行。据悉，本次大赛以“记七十载砥砺奋进,做新时代融媒体强者”为主题，来自清华大学、中国人民大学、对外经济贸易大学等29所首都高校的学生记者代表队参赛。

据相关负责人介绍，本次大赛旨在提升高校的新闻宣传能力，推动高校校园媒体建设，提升首都大学生记者的综合素质，以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立七十周年。大赛由北京高校新闻与文化传播研究会主办，中国政法大学党委宣传部（新闻中心）承办。

经过上午激烈的角逐，来自12所大学的代表队脱颖而出进入决赛。在下午的决赛中，高校间进行了“分秒必争”、“身临其境”、“图说现场“”等五个环节的激烈比拼之后，根据现场评委打分，评选出了获奖高校。其中，中国传媒大学获得了特等奖，中国人民大学、中国劳动关系学院获得了一等奖，中国政法大学、中国社会科学院大学等四所高校获得了二等奖，清华大学、首都体育学院等五所高校获得了三等奖。

此外，大赛评选出了“优秀摄影奖”、“创意视频奖”、“新媒体创意奖”等个人奖项及各项团体奖。

本次大赛邀请到的评委有《光明日报》教育部主任田延辉，《人民日报》高级记者赵婀娜，新华社官方微信公众号主编陈子夏，中央广播电视总台资深记者长江，中央电视台《焦点访谈》记者牛彦敏，《央视财经》特约评论员张春蔚，人民网教育频道主编熊旭，中国青年报教育科学部副主任原春琳，中国教育报视频工作室负责人修伯明，中国教育报新闻中心副主任柴葳，中国社会科学院中国社会科学杂志社新闻中心主任郑成宏，中国发展研究基金会媒体组负责人郭丝露。

中国社会科学院大学副校长张树辉，对外经济贸易大学党委常委张小锋，中国政法大学副校长李秀云，中国政法大学党委宣传部常务副部长刘琳琳、《光明日报》记者姚晓丹作为嘉宾出席了大赛。

(责编：实习生(赵异慧)、孙竞)
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