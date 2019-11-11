矿大（北京）建校110周年：加快建设世界一流能源科技大学

人民网北京11月11日电（李依环）“110年来，矿大始终引领中国能源科教事业，为祖国建设各条战线输送了大批优秀人才。未来，学校将加快建设世界一流能源科技大学，矿业工程、安全科学两个学科力争跻身世界一流学科行列，在能源、资源领域实现跨越式发展。”在10日举行的中国矿业大学（北京）建校110周年纪念大会上，该校校长葛世荣表示。

中国矿业大学（北京）前身为焦作路矿学堂，创办于1909年，是近代中国第一所矿业高等学府，开创了中国煤炭高等教育的先河。1952年全国高校院系调整，全国采矿学科精英荟萃于该校。1953年，学校进京办学，更名为北京矿业学院，成为北京学院路著名的八大院校之一。建校110周年来，该校培养了全国煤炭系统第一位硕士和博士，走出了10余位两院院士。

“百十年来，作为国家能源科教事业的领军者，矿大（北京）始终坚持实业救国、能源报国，始终与时代同呼吸、与民族共命运、与共和国齐成长，铸就了中国能源工业高等教育独特的精神品格，为中国高等教育事业写上了浓墨重彩的一笔。”教育部党组成员、副部长、教育部总督学郑富芝会上指出。

北京市委教育工作委员会副书记、北京市教育委员会主任刘宇辉发言谈到，历经110年峥嵘岁月，中国矿业大学（北京）已发展成北京地区目前唯一以矿业安全为特色的世界一流学科建设高校；期待学校在新时代继续乘风破浪，扬帆远航，加快建设世界一流能源科技大学。

北京大学党委副书记、校长郝平表示，站在新的历史起点上，走过110年风雨历史的矿大（北京），一定会在建设世界一流能源科技大学的道路上，阔步前进，再创辉煌。北京大学将与矿大（北京）继续深化交流与合作，抓住新一轮全球能源革命的机遇，共同推进矿业研究、成果转化和人才培养。

“110年来，从繁华都市到祖国边疆，从千米矿井到前沿实验室，都有矿大人不懈拼搏、团结奋进、无私奉献的身影，作为矿大学子，我们深感自豪，我们以母校为荣！”1989届校友、中国科学院院士沈树忠在发言中指出，学校“开发矿业、开采光明、建设祖国、造福人类”的豪情壮志，是每一名矿大学子实现科技报国远大理想的初心和使命。

葛世荣在发言中介绍，围绕“加快建设世界一流能源科技大学”这一目标，学校将分两个阶段来发展推进：到2035年，矿业工程、安全科学两个学科跻身世界一流学科行列，在能源、资源领域实现跨越式发展，成为我国能源工业精英教育和科技创新基地；到2050年，学校总体办学水平达到世界同类院校领先水平，建成世界一流能源科技大学。

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