中外大学校长热议清洁能源时代的大学使命

中外大学校长论坛现场（中国矿业大学（北京）供图）

人民网北京11月11日电（李依环、赵异慧）10日，“清洁能源时代的大学使命”中外大学校长论坛在北京举行。据悉，本次论坛是中国矿业大学（北京）建校110周年系列重要学术活动之一，来自中国、俄罗斯、南非、乌克兰等国家的大学校长及专家、学者，围绕“能源高校工科教育面临的挑战与合作”、“清洁能源发展与合作前景”等话题进行探讨。

“当前，新一轮能源革命正徐徐拉开帷幕，人类通过新能源技术与信息技术的融合，逐步用清洁能源替代化石能源，并形成煤、油、气、核、新能源、可再生能源多轮驱动的能源供应体系。一个以高效、清洁、低碳、智能为主要特征的能源新时代正向我们走来。”中国矿业大学（北京）党委书记徐孝民发言表示，希望与会专家积极探讨能源大学发展方向，为清洁能源的未来发展出谋划策，共同促进国际能源交流与合作，推动人类社会可持续发展。

“能源革命的目标是要实现清洁低碳、可持续、安全，能够支撑人类持续发展，推动能源行业加快低碳转型的速度，并不断增加可再生清洁能源的占比。”中国石油大学(北京)校长张来斌表示，能源特色型大学作为科技第一生产力、创新第一驱动力和人才第一资源，更应以此为责任和使命。

太原理工大学副校长梁卫国作了题为《中国未来能源技术》的主旨演讲。梁卫国指出，未来能源的高效转化利用、高效储存利用，以及如何保证能源结构的稳定性等都是行业内需进一步探索的话题。

中国工程院院士、安徽理工大学校长袁亮，蒙古科技大学校长奥奇尔·巴特巴塔尔，以及保加利亚索菲亚大学副校长玛丽亚·斯托伊切娃等多位专家、学者也进行了主题分享。

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