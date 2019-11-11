这所特殊幼儿园有27个“天使”

幼儿园老师和学生在玩游戏

这所幼儿园有些特别：可以容纳6个班60个学位，却仅仅招到了3个班、共27个孩子；每个孩子入园时，都会进行评估，然后制定个人学习计划；在这里学会加减法、学会写自己的名字并不是这里重要的教学内容，而是教会他们更好地适应环境……近日，记者来到这所鲜为人知的特别的幼儿园——番禺区培智学校特教幼儿部采访，了解发生在这里的故事。

特殊训练

加强特殊孩子规则意识

上午9时多，太阳暖暖地照在操场上，几位老师分别带着几组孩子在操场上开展游戏活动。孩子们或骑着平衡车玩耍，或在老师的带领下，一个小朋友拉着一个小朋友衣服的一角排队前行。

“这是日常的训练内容吗？”面对记者的疑问，该学校幼儿部主任朱阳点了点头，“在日常生活中，必须要遵守规则。但对于部分有障碍类型的孩子而言，他们的社会意识比较弱一些。我们会特别加强他们的规则意识。”

朱阳介绍，“目前，我们共有27个孩子，包括有孤独症谱系障碍（自闭症）、发育迟缓、听障等不同障碍类型的孩子。每个孩子进学校时，我们会在第一个月进行首次评估，然后根据孩子的实际情况制定个人档案和个性化的学习计划。”

“我们希望通过这里的这些活动，能激发孩子阳光快乐的一面，体验到像普通幼儿园一样的生活、学习和游戏，希望他们有机会能够回归普幼、普小学校。”朱阳说，尊重每一个生命，通过更完善的教育康复服务，过上高品质的生活，这是我们开展教育康复的目的。

“招生难”

设6个班招了27个孩子

据介绍，番禺培智学校幼儿部于2014年成立，是广州首个培智学校专业化配置的幼儿部，规模可容纳6个班（小班、中班、大班各2个），每班10个学生，目前招收了3个班，其中中班1个，大班2个，共27个孩子。

比起学龄段入学的火爆，为什么这所特教幼儿部会招生不足呢？朱阳坦诚地回答，“有些家长不知道番禺有学前特殊教育幼儿园，还有一些家长并不愿意承认孩子是需要接受特殊教育的现实。”

朱阳告诉记者，对于学前特殊教育，其实家长有不少认识的误区，其中一个比较普遍的误区是对课程内容的认识存在偏差。

“不少家长送孩子过来的时候会问我们，孩子什么时候能学会加减法，什么时候能学会写自己的名字，什么时候会说话。但这并不是我们教学的重要内容。”朱阳举例说，普通人的注意力就像日光灯，光线是发散的，所以我们能注意到周边发生的事件事物，而自闭症的孩子注意力模式更像“激光”，只有一个点，除了他关注的那一个点，其他的人、事、物都会被屏蔽掉，这其中包括学科知识，以及周围的人和环境。

朱阳表示，“有些轻症的自闭症孩子在普通学校随班就读时，会出现上课尖叫、随意走动，甚至攻击行为，其实就有对环境适应能力弱、规则意识的缺失的原因。而这些正是我们特殊幼儿教育的重点。只有改善了这些问题，孩子将来才能更好地融入普通班级，将来才有可能融入社会、社区生活。”

温暖

他们的话语字典里没有“不”字

目前，番禺培智学校幼儿部有特教专业教师5名，学前教育专业教师3名，护理专业1名，专业老师1名。

相对于繁重教学康复需求与巡回指导任务来说，这些老师远远不够。朱阳表示，“未来还需要招聘更多的专业老师。”

“非常有爱！”朱阳这样评价他们的教师团队，“我们的教育教学工作要高效实施，首先是要赢得孩子的信任，有些孩子非常敏感，不喜欢环境变化，要实现教学目标，第一步就是获取孩子的信任，这就需要爱心和耐心。例如，9月份新生入学，很多孩子不适应学校环境，一天都紧张焦虑地哭。我们的老师就整天抱着孩子安抚，连午休都抱着睡。就是这样，孩子一周后适应了学校环境，喜欢上老师，也喜欢上学校了，家长们都很放心。”

朱阳说，“这里的孩子生活自理能力比较弱，有十几个孩子评估到发展水平相当于1岁左右的婴幼儿。很多时候前一刻吃着手指，下一刻就用那只满是口水的手玩玩具、吃东西，或者拉老师的手，触摸我们的脸，我们都不可以躲闪，而是教导他如何正确与人互动。所以我们都会穿上围裙上课，围裙里有纸巾、消毒巾、免洗洗手液，随时帮助他们擦拭手和脸，帮孩子擦屁股换尿布，室内物品的清洁消毒更是常规工作。”

“面对孩子一些不当行为，我们会采用诱导增强好的行为替换问题行为的方式，用孩子听得懂的语言引导他们，告诉他们该怎么做。”朱阳表示，在特教幼儿老师的话语字典里没有“不”字，也没有否定句。

近年来特殊教育相关知识在快速更新，幼儿部非常重视教师们的专业成长，通过“请进来，走出去”的方式更新知识技能。“特殊教育需要掌握的不仅是教育知识，还有医学生理基础知识，特别是近几年发展迅速的脑科学知识，这让我们不能停下来。”

声音

在社区附近创建特教幼儿部

“其实，我是非常希望越来越少的孩子需要入读这所特教幼儿园，愿每个小朋友都是健健康康的。但难免会有不幸坠落于凡间的‘折翼天使’，他们需要更多的大爱以及更专业的人员去呵护、帮助孩子尽可能地康复或有所改善。”番禺区石楼镇中心幼儿园园长林秋梅表示。

截至目前，根据番禺区残联提供的数据显示，在区残联办理了残疾证的学前幼儿约有93名，他们主要到位于大石会江的省残疾人康复中心、位于市桥的区残疾人康复中心和一些普通融合园接受学前教育，“我们主要接收中重度的特殊儿童，很多家长更愿意把特殊儿童送到康复中心、普通融合幼儿园，因为这些机构的名字让他们相信孩子还有完全康复的希望。”目前，番禺区大约有20名不同障碍类型的儿童入读了融合幼儿园。

根据这些状况，朱阳建议将特教幼儿部更名为儿童发展中心。换个名字，也许更多家长愿意把孩子送过来。“现在整个大环境越来越重视特殊教育，但是为了让更多的家长容易接受，我认为可以将幼儿部建在离社区更近或离普通幼儿园近的社区里，改为儿童发展中心，不仅仅接受中、重度的特殊幼儿，还帮助一些体弱多病和发展失衡的幼儿做一些教育康复，相信能帮助更多有需求的孩子。”

孤残贫困儿童入园

每人每年资助四千元

作为全国和广东省的学前教育实验区，番禺区教育局一直致力于推动公益普惠发展，保障特殊儿童共享优质学前教育，不仅要求各镇安排不少于1所幼儿园接收轻度残疾适龄儿童随班就读，还按照培智学校生均公用经费标准减免收费，并对接收园给予5倍的经费补助，对任班教师发放特殊津贴每月200元。对入园特殊幼儿补助减免保教费，对孤残贫困儿童入园每人每年资助4000元。（文/广州日报全媒体记者肖桂来 通讯员崔智颖 图/广州日报全媒体记者李波、肖桂来）

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)