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北京市求实职业学校闫凌睿：以心读心 潜心育人

2019年11月08日16:45  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京11月8日电（孙竞）“爱学生是教育的前提，可是爱从来不是简简单单的爱。老师爱学生需要用正确的方法给予学生需要的爱。”谈起自己25年教师生涯的感悟，闫凌睿如是说。

今天上午，“闫凌睿名班主任展示活动”在北京市求实职业学校举行。多年来，闫凌睿潜心研究“让自己真正读懂学生内心，让教育真正影响学生内心，让思想真正触动学生心灵”的方法。坚持用心理意向画“意象读心，做有的放矢的教育”，用教育活动与心理戏剧“体验用心，做行之有效的教育”，用爱、责任与梦想这样的教育正能量实现“育德育心，做有情有义的教育”。

在现场展示的《做情绪的主人》主题班会中，闫凌睿让学生反思重庆公交车坠江事件的惨痛教训，不断增加学生的体验，触动学生的灵魂，引发学生深度的思考。在声情并茂的表演中，学生们懂得了遇事要勇于承担社会责任，既不能做冷漠的看客，也不能做冲动的魔鬼，学会做情绪的主人。  

“闫凌睿名班主任展示活动”现场  主办方供图

北京市职业教育学会会长李壑表示，闫凌睿不仅仅追求“锦上添花”，更注重“点石成金”、“化腐朽为神奇”。她的班主任工作密切结合学生特点，针对性很强，教育活动广博性很突出。同时，不回避社会矛盾，利用系统学习的心理学，有备而为、以心读心、潜心育人。

教育部职业技术教育中心研究所副所长、中国职业技术教育学会德育工作委员会副主任刘宝民认为，闫凌睿以心理健康教育为切入点对学生实施行之有效的品德教育，针对性和时效性非常突出，经验值得推广。

北京市朝阳区教委德育科科长乔春江谈到，闫凌睿在班级建设和育人方式上均有所创新，她注重抓住时事资源，在教育学生“敬畏规则”、“坚守职业操守”“预防校园欺凌”等方面形成了宝贵的经验。

据悉，本次活动由中共北京市朝阳区委教育工作委员会、北京市朝阳区教育委员会主办，北京教育学院朝阳分院、北京市求实职业学校承办。

(责编：孙竞、曹昆)
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