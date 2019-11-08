北师大独创教师教育精准扶贫新模式 点燃区县教师教育“火种”

前不久，云南省腾冲市教育系统整合了区教师进修学校、教研室等机构编制，成立了教师发展中心。腾冲市这一教育改革背后的推动力量是北京师范大学教师教育研究中心“启师·沃土计划”项目组。

“启师·沃土计划”成立于2018年，旨在提升区县教师教育者队伍质量，为深度贫困地区脱贫提供教育精准帮扶。截至目前，已经面向教育行政人员、高校培训者，优质中小学骨干教师等举行了11期培训，参加培训学习人数达599人次。

激活教师身边的“土专家”

“三区三州”是西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州的简称，作为我国的深度贫困地区，急需加强教育扶贫建设。因此，为了解当地教师教育现状、教师教育者能力提升情况，在“启师·沃土计划”正式启动之前，项目组在“三区三州”相关地区开展了三轮调研。

调研过程中，项目组发现当地教师专业发展存在两个瓶颈因素，一是外界的专家讲座无法满足一线教师专业发展常态化、生成性的指导需求，二是一线教师大多承担着繁重的教学任务，外派教师学习又存在着无法调和的工学矛盾。此外，外来支援的教师流动性较大，很难为当地提供长期的智力支持，外来专家的教育理论培训也存在“水土不服”的现象。

经过讨论后，项目组专家认为，改变当地教师教育的现状应依靠本土力量。“只有立足本土，将本土教师教育队伍发掘和培养出来，提升区县教师教育者的能力，才能切实满足一线教师发展需求。”北京师范大学教师教育研究中心教授朱旭东说，在“三区三州”本土依然存在大量有教育情怀、教学效能感高且教学指导能力有一定提升空间的“土专家”。项目组需要激活这些“土专家”，帮助其提炼升华教育教学经验，进而辐射带动周边更多的薄弱教师。

打造区县教师教育新体系

为了培植区县本土的教师教育能力，“启师·沃土计划”提出构建区县教师教育新体系帮扶框架，把建设区县教师发展中心、教师专业发展学校、校本教师专业发展中心、名师工作室四大机构，作为提升地方教师教育能力的发力点。

在四大机构中，区县教师发展中心作为龙头单位，对区县教师队伍建设等进行系统调研和顶层设计，分层分类设计实施教师专业发展项目；教师专业发展学校作为地方优质学校，依托优质师资与场地优势承担情境化培训任务，辐射带动周边薄弱学校教师发展；稍具规模的普通学校均设立教师专业发展中心，负责本校教师专业发展的规划与指导；名师工作室则基于学科优势，发挥名师的辐射带动作用，推动骨干教师的培养。

除以四大机构作为发展核心外，地方政府和高校的参与也起到了重要作用。其中，地方政府提供政策、资金支持，地方高校尤其是师范院校提供专业引领与理论支撑，双方协同参与促进教师教育发展。

开创教育精准扶贫新模式

“启师·沃土计划”采取的“高校University（北京师范大学、地方高校）+政府Government（教育部、教育厅、地方教育局）+ 非政府组织Non-Governmental Organization（企业、基金会）+区县教师教育机构Institute”的“U-G-N-I”帮扶模式，是精准扶贫背景下对教师教育帮扶模式的创新。

当前，“三区三州”地区得到了国家的大力扶持，当地教学硬件条件已经得到很大改善，教师的工资待遇也得到了保障，所以“启师·沃土计划”将目标锁定在提升教师素质上，并通过建立区县教师教育体系，培育区县教师教育能力。

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)