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“教育+科技”培育良性教育生态

2019年11月08日16:29  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京11月8日电 （郝孟佳、唐佳）“构建服务全民终身学习的教育体系，就要加快重点领域的综合改革，其中必然包含'互联网+'、'大数据+'、'人工智能+'的助力”，国家教育咨询委员会秘书长张力在近日举行的“腾讯ConTech论坛·教育新生态”专场上表示，在未来，亿万年轻人和从业人员学习的机会将会空前拓展。

“在人工智能时代，教育要适应发展，适应教育自身的变革和提高教育的质量”，世界工程组织联合会(WFEO)当选主席、中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长龚克表示，我们要具有人类价值观、服务可持续发展的人工智能，这就要靠教育来打基础、育人才、培养方向。

龚克说：“人工智能能够大量减轻教师的劳动力，是助教。但如何保证人工智能应用结果的可信和可靠是我们面临的挑战。”

国家教育咨询委员会委员、21世纪教育研究院院长杨东平认为，新的教育场景正在出现个性化、多元化、终身化的特点，新的教育方式也正在形成，越来越多的家长开始重新选择，走出应试教育、传统名校的概念。真正的教育创新并不是用21世纪的技术去强化19世纪的教学，技术主义、人本主义是教育的两种不同路线，面对不确定的时代，教育的理想是用人类智能战胜人工智能。

在人工智能发展影响下最需要变革的就是教育，同时，也影响着教育的高效性和教育成本。国务院参事、友成基金会副理事长汤敏认为，应通过现代科技，让教育率先惠及到贫困地区的学校、贫困地区的返乡青年，并把优质的教育资源通过更大规模、更低成本、更有效的分享，让教育变得更公平。

本次论坛聚焦教育新生态下的内容生产与消费新规则，共同探讨教育+科技的更多可能，培育良性教育生态，助推中国教育领域发展。

 

 

 

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)
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