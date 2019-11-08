原标题：6年发表20多篇重磅论文 27岁博导带博士生只比自己小3岁

日前，浙江大学爱丁堡大学联合学院院长欧阳宏伟发朋友圈：“27岁的刘琬璐老师应该是目前浙大最年轻的独立研究员，医学出身的她这么年轻就是博导，在全国都非常稀少。入职后，她很快进入导师角色，很有‘教授范’。”

这位被欧阳宏伟点赞的刘琬璐2013年毕业于浙江大学基础医学院，之后前往美国加州大学洛杉矶分校进行博士、博士后研究，6年内发表20余篇国际权威期刊论文。

今年，刘琬璐回到母校，从学生变成了博导，并且成为浙大最年轻的PI（独立研究员），曾经觉得当老师费时费力的她，现在已经适应并爱上了这个新身份。

同时进行多个课题研究

6年发表20多篇论文

2013年从浙江大学基础医学院毕业之后，刘琬璐在美国加州大学洛杉矶分校进行了5年博士研究、1年博士后研究。

这期间，她在Science（《科学》）、Cell（《细胞》）、Nature Cell Biology（《自然细胞生物学》）、Cell Stem Cell（《细胞&干细胞》）、PNAS（《美国国家科学院院刊》）等高水平期刊发表论文共20余篇，论文被引用量多达500余次。

“刘琬璐是国内非常紧缺的交叉型科研人才，学术成果非常丰富。”欧阳宏伟对姑娘赞赏有加，一般来讲，成为独立研究员至少要有3~5年的博士后训练，而她只进行一年博士后研究，就被引进成为PI、担任博导。

能有这么多的产出，刘琬璐说这和她身处很好的研究环境有关。“在这些国际期刊上发文一般需要3~5年的研究周期，我经常同时进行多个课题。”但对她而言，寻求真理、探索科学奥秘能带来最大的快乐，她形容科研是“让她止不住想念到失眠的对象”。

记者了解到，刘琬璐的研究领域是表观遗传学。

“表观遗传其实就像是DNA带上的一些帽子（修饰），因为这些修饰，即使DNA相同，细胞最终的命运也不尽相同。”刘琬璐举例道，人体所有的细胞都从同一个细胞（受精卵）中分化出来，其DNA都是一样的。但是有一些细胞却分化变成皮肤细胞、神经细胞，甚至有些细胞变成肿瘤细胞。

近年来，刘琬璐在表观遗传上有众多发现，比如因为体内外环境的不同，体外人工培养的胚胎干细胞跟体内的胚胎在发育过程中，表观遗传并不相同。

刘琬璐希望深入了解细胞命运是如何通过表观遗传调控，并想要开发能精准编辑细胞表观遗传的工具，“在未来，或许我们能更加安全、有效地在临床上将干细胞用于器官的再生以及疾病的治疗。”

她16岁参加高考

因汶川大地震改志学医

刘琬璐5岁上小学，10岁上初中，16岁参加高考。而高考那年，正好是2008年，她的家就在四川成都。

2008年汶川大地震，刘琬璐所在的学校没有受到太大的影响，只停课两三天，就恢复了复习。“那段时间，我觉得整个世界都是黑白的，没有任何色彩。”发生在身边的地震和电视中触目惊心的灾后场景永远印刻在了刘琬璐的心中。

经历过这场地震，让高中时从没考虑过学医的刘琬璐，最终选择报考浙大医学专业，“这是时代给我们那代人的印记，当年很多同学都选择了学医或是学建筑。”

对刘琬璐而言，选择学医其实还和她的家人有关。

高三时，刘琬璐的母亲患上了一种罕见病，一直没有很好的治疗方法，只能保守治疗。“医学界很多疑难杂症都没有很好的治疗方法。这也是我选择做研究的原因，我希望通过基础研究去改善这一情况。”

明确未来方向后，刘琬璐很快就加入了老师的实验室、课题组，开始了科研之路。

刘琬璐现在已成为浙大年纪最小的独立研究员，拥有自己的独立实验室，能够独立决定实验室的研究方向、经费使用、人事安排，也有了一群称呼自己为导师的学生。（通讯员 李荣炜 刘苏蒙 记者 王湛）

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