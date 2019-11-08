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清华大学添新景：主楼倒映池水中

2019年11月08日08:34  来源：北京晚报
 
原标题：清华大学添新景：主楼倒映池水中

　　记者 王海欣摄

　　秋日的清华园，又增一处新地标。经过近三个月改造，清华大学新修建完成的主楼喷泉闪亮登场，镜面水池和间歇喷泉两种模式将交替呈现，成为校园打卡新景观。

　　清华大学“行在清华”微信公众号表示，学校为重要的教学科研单位，非旅游景点，不向任何机构和个人收取参观费用。校园参观开放时间为双休日、法定节假日及该校教师寒暑假。记者查看发现，目前本周双休日（11月9日、11月10日）的名额已约满，一般晚上零时放出新一天的名额以及其他时间游客取消的名额，市民可及时关注。

　　清华的主楼喷泉原为一处旱喷泉，清华大学修缮中心从8月中旬开始对其进行改造，改为高出地面的深色叠水池，可形成镜面效果和间歇喷涌泉效果。今天开始，清华主楼喷泉将正式运行，配置的九个喷头计划每天分三个时段（8时至9时，12时至13时，16时至17时）喷水，其余时间为镜面水池景观。

　　清华大学建校之初，“园中草木扶疏，溪水清澈，丘陵仍旧”，整个校园山环水抱，钟灵毓秀。而在清华大学历次校园规划中，多次出现建立分布均匀体系完整的水系构想，将水作为重要的连接性要素，串联校园功能。如今，清华校内河湖水面总面积有7.2万平方米，校河、荷塘以及逸夫馆前、雕塑园南、艺术博物馆前的水景等构成了水木清华动人的风景线。（记者任敏）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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