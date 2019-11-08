北理工校外宣讲团赴湖南 分享国庆活动中的幕后故事

北京理工大学宣讲团师生合影（北京理工大学供图）

教育部会同北京市组织首都教育系统服务保障国庆活动宣讲团陆续奔赴全国各地高校进行宣讲。作为直接参与国庆70周年庆祝活动人数和任务数最多的高校，北京理工大学（以下简称“北理工”）独立成团对口湖南省。

11月7日下午，首都教育系统服务保障国庆活动宣讲会在湖南省举办。湖南省教育厅副巡视员左清，北理工党委副书记包丽颖，中南大学党委副书记黄健陵、李景升出席宣讲会。

10名北理工师生组成的宣讲团分享了在国庆活动中的亲身经历和真情实感。国庆活动中师生艰苦奋斗、直面困难的动人事迹，通过计算机仿真技术完成“流光溢彩”表演的幕后故事，3499人在60次校内外训练、260小时的感人瞬间，团队克服重重困难、为铁甲雄狮铸就澎湃动力的艰辛历程......一场场，一幕幕，仿佛又把我们带回了国庆阅兵的现场，将一流的精神风貌、一流的作风纪律、一流的训练质量，淋漓尽致地呈现出来。

据了解，北理工成立“时代新人说”宣讲团，举办4000人宣讲大会，组织各学院积极开展主题宣讲活动；从校内先进典型中遴选了10名师生代表，组建校外宣讲团，邀请北京市委讲师团有关专家、学校相关部门负责人多次现场指导和排演，确保宣讲效果。

目前，北理工正在全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，学校党委在全校上下打造加强爱国主义教育、弘扬爱国主义精神的生动课堂，引导干部师生将爱国情化为强国志、报国行，努力书写建设中国特色世界一流大学的时代篇章。

(责编：实习生(赵异慧)、熊旭)