北京：将严格控制学生使用电子产品

为进一步加强儿童青少年近视综合防控，北京市7日发布《北京市儿童青少年近视防控十条措施》及实施保障方案，对学生使用电子产品、教师使用电子屏幕、学生作业、参与体育活动等时间做出明确要求。

该措施由北京市教委、北京市卫生健康委、北京市体育局、北京市市场监督管理局等10部门联合发布。对学生使用电子产品进行了严格控制，其中包括，学生个人手机、平板电脑等电子产品严禁带入课堂，带入学校的要进行统一保管；教师使用电子屏幕开展教学时长累计不得超过教学总时长的30%；严禁8岁以下低幼年龄儿童玩电子游戏；孩子每天使用电子屏幕时间不得超过1小时。

在减轻学生学业负担方面，措施规定学校要合理安排学生作业时间，小学一二年级严禁布置书面家庭作业；严格保障孩子睡眠时间，幼儿园和小学生每天睡眠不低于10小时、初中生不低于9小时、高中阶段学生不低于8个小时。

在加强体育课和课外锻炼方面，措施提出严禁挤占体育课时和大课间，中小学生在校时体育活动时间每天不低于1小时；要利用课后服务时间优先安排体育活动；在正常情况下，幼儿园户外活动时间每天不得少于2小时，寄宿制幼儿园不得少于3小时，其中体育活动时间不少于1小时。

此外，措施还专门对家长提出了要求，其中包括家长要以身作则地引导孩子特别是学龄前儿童合理有度地使用电子产品；引导孩子合理安排作业时间，督促孩子做好眼保健操；引导孩子每天进行户外活动或体育锻炼，陪同或督促孩子完成寒暑假体育作业。

该措施内容还包括严格落实学生作息管理、大力加强学校卫生健康教育、严格落实视力日常监测、切实改善学校教学环境、切实加强学生视力健康日常干预、大力促进学生饮食健康、强化评议考核等方面。（赵琬微）

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