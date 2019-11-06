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教育部：2018年我国儿童青少年总体近视率过半

2019年11月06日09:13  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京11月6日电（孙竞 赵异慧）记者日前从教育部新闻通气会获悉，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，其中，6岁儿童、小学生、初中生、高中生的近视率分别为14.5%、36.0%、71.6%、81.0%，15个省份近视率高于全国平均水平，24个省份近视率超过50%。

教育部已将学生视力健康状况抽查纳入《国家学生体质健康标准》年度测试抽查复核项目，明确各省份近视率每年下降0.5%或1%的目标。各省份纷纷将近视防控纳入政府绩效考核的重要指标。上海、湖北等地将近视防控、总体近视率等纳入政府绩效考核，问责儿童青少年体质健康水平连续三年持续下降的市县，通报未实现近视防控目标或排在末位的市县；甘肃、福建等地将维护视力健康作为教师职责，纳入学校、班主任考核；山西省长治市将中考体育分值增加到70分，把裸眼视力、体重等身体素质作为综合素质评价主要指标。

建立视力健康档案、增设体育课程等举措，亦成为不少省份为防控近视打出的“组合拳”。江苏省建立中小学生和6岁幼儿视力健康档案，2019年完成100万6岁儿童建档；浙江省普查学生视力，建立大数据；湖北、辽宁、河北等地开发视力健康管理系统，制定分级预警标准，开展监测预警，学生视力健康档案随入学、升转学实时转移；西藏自治区开齐开足体育与健康课；上海市小学1—3年级每周增加1节体育课、每天上1节体育课，4—5年级每周落实4节体育课；天津市小学课间休息由10分钟增加到15分钟，中小学校每天上下午各安排30分钟大课间活动；新疆生产建设兵团、黑龙江、吉林、辽宁等地大力发展冰雪运动，举办速度滑冰、滑雪等赛事。

同时，各省份加大了近视防控财政投入。2019年新增全国近视防控工作专项经费1680万元。吉林省投入1380万元，为学校配备视力检测装备；甘肃、内蒙古分别投入500万元、290万元经费支持近视防控工作；湖北省将学生体检费用与卫生健康部门公共卫生服务项目经费捆绑；江苏、安徽、海南、河北、上海等地落实教室视觉环境达标要求，更换教室照明灯具，改善照明条件，配备可升降课桌椅，纳入卫生监督。

下一步，教育部计划重点推进四项工作：落实评议考核，组织实施首次全国近视防控工作评议考核；推动科技、医保、共青团、妇联等部门加入联席会议机制，发挥职能优势；建好“宣传队”，精准实施宣传教育，提高学生、家长和全社会用眼护眼意识和能力；凝聚各方力量和智慧，抓住学校这个近视防控“主阵地”，持续防控。研究借鉴近视防控国际经验和有效管用方法手段。

(责编：实习生(赵异慧)、曹昆)
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