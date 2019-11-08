天津大学：爱国是立德树人的基调

“第一台发动机、第一个水工所，校史馆一代代天大人兴学强国的奋斗身影让人膜拜。新中国的日益强盛源于祖国儿女不懈的奋斗，而今中华民族伟大复兴的接力棒交到了我们的手上。”在校史馆上了一节“创新中国”现场课后，天津大学智算学部工科实验13班李楠和她的小伙伴们找到了自己努力的方向。

天津大学挖掘红色资源，开设“我的国”爱国教育系列课，把“爱国”作为立德树人的基调。

挖掘红色资源 追寻初心使命

新学期开始，校史馆内张太雷展室是学校里最“火”的课堂，一堂“一封家书探初心”的情景教学党课在这里上演。

“1921年，中国共产党早期创始人、北洋大学校友张太雷在赴苏俄参加共产国际工作前给妻子写了一封家书，他告诉妻子和母亲，自己将放弃升官发财走共产主义道路，要为人民‘谋将来永远之幸福’。”在第十三期“太雷班”学员讲师的娓娓道来中，一张张历史照片和太雷家书的苍劲字体，成为全校师生追寻初心和梦想的一扇窗。

到今天，近3000人上了这节穿越时空的党课。师生在这里近距离触摸历史，几代人兴学强国的理想跨越百年时光在这里碰撞、交融。

侯氏制碱法的创始人、中国近代化学工业的奠基人之一的侯德榜是世界制碱业的权威，同时也是天大校友。20世纪20年代，他突破氨碱法制碱技术的奥秘，主持建成亚洲第一座纯碱厂。主题教育期间，天津大学展演了由天大师生自编、自演的精品剧目《侯德榜》。“天大124年厚重的历史中，涌现出了无数像侯德榜先生一样的杰出人才，我也要做这样的天大人，穷尽毕生所学，投身祖国的建设。”化工学院2019级应用化学专业硕士生贾勐被前辈所鼓舞。

身边的榜样最能打动人心。天津大学对师生进行爱国主义教育，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育走深走实。

开设“我的国”特色课

22门“我的国”爱国系列课启迪天大人立天大志，做天大事，为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

本科生公选课《大国中的青年担当》，以中国改革开放40周年为切入点，讲述中国的经济成就、伟大工程奇迹、科技成就、军事等，增进大学生对于伟大祖国的认识以及爱国主义热情，提升大学生的“四个自信”，增强大学生的民族自豪感和青年一代的责任感使命感。

《理想中国》《创新中国》《数学中国》《修齐治平 家国情怀》……这些爱国课各有侧重，各有特色。

课讲得好，名家大师的现身说法功不可没。

“全国教书育人楷模”、天津大学教授王静康院士走进教室，与师生们分享了她参加2019年9月全国教育系统先进集体和先进个人表彰大会的所感所思。从打破国外青霉素提取技术垄断讲起，王静康讲述了她承担多项国家重大科技攻关级支撑计划的奋斗历程，一次次改写世界结晶产业格局，一系列杰出的科研成果让中国工业结晶技术跻身世界前列。作为中国工业结晶奠基人，王静康为大家带来一堂生动的主题教育党课。

天大志就是报国志。爱国是人生的底色，天津大学三全育人五育并举，让每一个天大人都明白只有在爱国的底色上才能成就人生的高点。

来自东部沿海城市的姑娘孙梦宏硕士毕业后选择赴西藏自治区做一名基层公务员。“老师告诉我，‘祖国终将选择那些忠诚于祖国的人，祖国终将记住那些奉献于祖国的人’，这句话我一直铭记于心。”在她看来，当代青年要在祖国需要的时候，挺身而出，勇于担当。

年近半百的建筑学院教授刘彤彤踏上了前往青海支教的列车。她用3年时间，用实际行动诠释了对初心的理解：作为一位老党员，既然祖国和人民需要，理所应当尽自己所能，为青海的社会发展和经济建设尽一分微薄之力。

近八年来，天津大学已经为28个省、自治区、直辖市输送的选调生人数达672人，其中2019届毕业生224名。2018届毕业生中有578人选择扎根西部、基层，建功立业。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)