提升中国青年职业能力 关注青年发展

2019年11月4日， APEC（亚太经济合作组织）未来之声与ACI两大组织的中国代表在北京举办了签约仪式，正式达成战略合作关系，共同推动中国青年职业能力提升。

APEC未来之声中国区理事长韩天启表示，青年人走出校园进入工作岗位，在学生和合格的职场人中间需要快速转换，而这个转换往往带来学术能力和职业能力之间一个明显的鸿沟。针对这个显著社会问题，对青年人进行有针对性的职业能力培养培训，同时设立科学有公信力的评测，将不仅帮助青年更好成长，适应工作岗位，同时也将用人单位对人才的甄选效率大大提升。

ACI中国总部东方汇才CEO Sherry 在访谈中谈到，ACI中国一直通过打造国际化的职业能力认证体系，帮助学员开阔国际视野，引导青年提升职业能力，帮助企业培养适合社会发展需要的优秀青年人才。创新奔涌的信息化时代，人才就是核心竞争力，要更好地服务青年成长成才，以更加开放的视野培育和集聚人才，助力人才培养与人才库建设走上新的台阶。

在记者访谈环节中，ACI负责人首次透露了2020年拟合作的方向与内容，“除了已经正式确认的战略合作伙伴和联合推广项目之外，双方也就未来的合作拟定了一些计划，目前正在沟通中。ACI中国希望深度参与到APEC未来之声年度重要活动中，并为APEC未来之声覆盖的广大青年人提供更多职业发展的公益性培训，联合举办‘中国青年职业能力提升’巡回讲座，帮助青年提升素质能力，并呼吁社会更多关注青年发展。”

同日，APEC未来之声中国区理事长韩天启、ACI中国总部东方汇才CEO Sherry等一行代表共同参观了人民日报社新媒体大楼，也期望随行的媒体在青年人职业能力教育及发展方面给予更多的关注。双方也会在共同的战略合作中不忘初心、牢记使命，共同为青年提供科学且受到广泛认可的职业能力发展体系。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)