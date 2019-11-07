中国政法大学“江苏青年企业家法治教育合作基地”揭牌

11月5日上午，中国政法大学与共青团江苏省委共建“江苏青年企业家法治教育合作基地”揭牌暨江苏“新动力”计划法治能力专题培训班开班仪式在中国政法大学昌平校区举办。中国政法大学党委书记胡明，共青团江苏省委书记王伟、副书记潘文卿，江苏省企业团工委书记、江苏省青年商会秘书长薛保刚，江苏省青年商会副会长陶化东出席仪式，50余名江苏省青年企业家学员参加仪式。仪式由继续教育学院院长宋乃龙主持。

（中国政法大学“江苏青年企业家法治教育合作基地”揭牌仪式在我校昌平校区举行 摄影/尹建锋）

胡明首先代表学校向此次法治教育合作基地揭牌和开班仪式表示祝贺，并简要介绍了学校在人才培养、学科建设、社会服务等方面的发展情况。他指出，中国政法大学是国家法学教育和法治人才培养的主力军，参与了自建校以来几乎所有的国家立法活动，始终引领着国家法学教育的创新、法学理论的革新和法律思想的更新，代表着国家对外进行法学学术和法治文化交流活动。在67年的办学历程中，为国家培养了优秀法律人才20余万人。学校开展了大量的在职高素质人才法治教育培训工作，为国家法治建设培养了一大批中坚和骨干力量。

胡明表示，加强在职法治教育培训，打破高校和社会之间的体制壁垒，促进法学理论和法治实践有机结合，学校以法治教育合作基地为纽带，建立起与实务部门长期稳定的法治教育合作关系。他希望双方在法治教育合作基地建设上密切合作，不断完善合作模式和工作机制，为推进依法治国、加快法治江苏建设提供强有力的人才保障和智力支持。

王伟代表共青团江苏省委，对莅临活动现场的各位领导、嘉宾表示欢迎，对中国政法大学为法治教育合作基地建设和培训班举办给予的大力支持表示衷心感谢。他指出，此次举办“新动力”计划法治能力专题培训班是进一步深化“新动力”计划培养体系的需要，是提升新生代企业家法治意识和法治思维的需要，也是充分利用中国政法大学法治教育资源优势、共同开展高水平、高标准合作的需要，对于法治江苏建设具有深远而重要的意义。他对参加本次专题培训的学员提出了三点要求：一是要充分认识江苏民营经济发展的新形势，把握发展机遇，奋力走在创新创业的最前沿；二是要增强责任感、使命感，做到依法合规经营；三是要珍惜培训机会，努力学法、知法、守法、用法，增强法治意识，把法治精神接力到企业发展和实际工作中去。

王伟表示，以共建“江苏青年企业家法治教育合作基地”和举办 “新动力”计划法治能力专题培训班为契机，江苏团省委、省青商会将继续与中国政法大学保持密切联系，共同努力，把合作基地建设好、把基地作用发挥好，不仅要把它成为新生代企业家的法治教育基地，还要把它建设成为江苏各级团干部和各类青年人才的法治培训基地，同时，还要把这一基地建设成为江苏青商会企业、“新动力”计划企业的管理人才和法务人才的培养基地。

仪式上，胡明与王伟共同为中国政法大学“江苏青年企业家法治教育合作基地”揭牌，薛保刚等五位同志受聘为中国政法大学实践导师。潘文卿宣布班委会名单，实践导师代表韩家佳和学员代表陶化东分别发言。

此次培训标志着江苏青年企业家法治教育合作基地正式启动建设，是双方共同加强法治教育合作的良好开端。据悉，学校自2018年底开展法治教育合作基地模式建设以来，已先后与全国多家省部级、地市级单位签约共建中国政法大学法治教育合作基地。未来，学校将抓住全面推进依法治国的机遇，丰富内涵、延伸领域、完善机制，不断提升全国领导干部法治教育合作基地的层次与功能，立足首都核心功能区，将全国领导干部法治教育合作基地建设辐射推广至全国。

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