为何“一张废纸”的奖状 家长也要炫耀

在高度重视孩子素质培养的当下，让孩子学习一两种甚至更多艺术门类，成为许多家庭的选择。《半月谈》记者调查发现，一些机构抓住家长心理，组织了名目繁多的艺术类赛事，凡参赛都能获奖，不少孩子拿奖拿到手软。一些家长则有难言之隐，有的甚至大呼上当。

大奖赛泛滥，是因为家长-培训-比赛已形成“竞赛产业链”。虽然，近年来随着治理义务教育阶段学校招生不得与竞赛、培训成绩挂钩，“竞赛产业链”已经切断了“学校招生”这一环，但由于家长育儿存在严重攀比心态，各种名目繁多的大奖赛并不愁市场。

很多培训机构的招生“卖点”，就是参加培训后可以获得某大奖赛的奖牌，而这类大奖赛往往就是机构自己组织，以竞赛获奖“抚慰”家长焦虑的心，也继续用竞赛获奖来招揽生源。治理泛滥的“大奖赛”，需要加强监管、规范竞赛，更重要的是，家长必须理性对待子女成长。

为规范竞赛，教育部门实施了白名单制度。媒体曝光的“大奖赛”并没有进入规范竞赛的白名单，也就是说，这些竞赛并没有什么权威性。参加竞赛的家长，有相当多也清楚地知道，这些大奖赛就是机构自己组织的，“山寨”意味很浓。可是，他们依然争相送子女参加，并在孩子获奖后，竞相展示参赛的“丰硕战果”。所谓的“难言之隐”就在于此。这不但不能培养孩子的兴趣、特长，还给孩子不诚信、沽名钓誉的反面示范。

怎么理解这样的心态？不妨看一下朋友圈的网络投票拉票。近年来，在学生竞赛活动中，采取网络投票的不少，而网络投票很多就是朋友间拉票，根本不能反映学生的真实水平，但家长却乐此不疲，每天定时发红包请群友投票，再在朋友圈晒投票结果。有如此心态的家长，花几千元买一张虚假的获奖证书，也就毫不奇怪。

可以说，机构充分地分析了家长的心理。只要家长这种焦虑、攀比的心态存在，不管媒体怎么曝光，还会有家长前赴后继。

当然，也不排除有家长确实想通过竞赛检验子女的学习成果，进一步激发孩子的兴趣。这也是民间组织相关竞赛的价值所在，但竞赛必须规范、公正、严肃，真正发挥激励孩子兴趣的作用。与此同时，家长培养、发展孩子的兴趣，应该回归兴趣本身，不能将兴趣功利化，把获奖作为发展兴趣的追求。我国决定从2020年起全面取消义务教育阶段的特长生招生，明确招生不得与竞赛、证书挂钩，就是希望引导家长重视学生真实兴趣的培养，不是“特长招生兴趣”，也非“竞赛兴趣”。（熊丙奇）

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