国庆七十周年大型成就展热度不减 教室场景体验引人驻足

“快看，这就是我上小学时的教室。”59岁的北京退休职工王淑婵在智慧屏前站定，人脸识别系统自动判断年龄，带她“进入”上世纪60年代的教室。

正在北京展览馆展出的“伟大历程辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”热度始终不减。在展区里，不同年代的教室场景AR（增强现实）体验，吸引了不少人驻足。

斑驳的土坯墙，破旧的木质课桌椅、漏风的窗户、昏暗的教室……王淑婵触景生情，陷入回忆，“那时候没有电，大家坐的是高矮不一的长条板凳，遇到下雨天教室还会漏雨，我就是在这样的条件里读书识字的”。

“1977年，我来到农村中学教书，冬天唯一的保暖设备是钉在窗户上的塑料布，手上都是冻疮，墙上只有一块黑漆刷出来的坑洼不平的黑板。”一旁的河北省辛集市田家庄乡退休教师周国江忍不住插话。

1985年5月，《中共中央关于教育体制改革的决定》印发，提出有步骤地实行九年义务教育。随后，国家“两基”攻坚战打响，随着适龄儿童少年入学高峰的到来，各地学校急需增容提质。

“那是一个令人感动又鼓舞的时代”，周国江回忆，广大农村、城镇掀起了为孩子创造良好读书环境的热潮。

“我们学校办学面积扩大了一倍，教室由旧到新，还添置了教学设备，通了电，上课还有录音机，学生的学习条件发生了翻天覆地的变化，而这都离不开政府对教育的重视和人民群众对教育的支持。”新世纪初，周国江所在的辛集市顺利通过国家“两基”验收，基本普及了九年义务教育。

1992年出生的王宇在出版社工作，这是他第二次来看展览了。标准化的课桌椅，空调暖气、电子白板、投影展台一应俱全……“进入”现代教室，他有些感慨：“教学环境和硬件设施越来越好，我们能在这样的教室里上课学习，还有什么理由不努力呢？”

2014年，教育部等三部委提出“全面改薄”20项底线要求，加大了资金投入，针对贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的缺口，“缺什么补什么”，各地办学条件得到了大幅改善。就在这一年，辛集市又顺利通过了义务教育发展基本均衡县验收，“作为一名老教师，我见证了义务教育发展越来越均衡和优质的过程。”周国江说。

“不可思议”，看着体验屏幕里六七十年代的教室，参观展览的北京物资学院大一学生李畅感叹。“我所在的中学科技感十足，电子感应笔轻轻一点，课件、视频就出现在电子白板上了，学校还建有阅读室、科学室、音乐厅，很人性化。”谈及此，这个2001年出生的北京姑娘幸福感满满。

优先发展教育事业，办好人民满意的教育，这是近年来尤其是党的十八大以来，党和国家作出的庄严承诺。“如今，我的小孙女也上了小学一年级，在多媒体教室里利用各种优质教学资源学习，那条件，可是今非昔比呀！有理由相信，我们的教育只会越来越好。”王淑婵说。（于珍）

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