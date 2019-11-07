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同济大学为进博会开发官方定位导航系统“导路者”

2019年11月07日09:07  来源：中国教育报
 

第二届中国国际进口博览会规模超前，国家展总展览面积3万平方米，包括64个国家和3个国际组织展位；企业展总展览面积更是高达33万平方米，涵盖五大板块、七个展区。置身偌大的展馆内，如何省时省力找到心仪的展览内容，成为许多参观人员的担心。

11月6日，第二届中国国际进口博览会国家馆“5.2馆”门口，同济大学学生志愿者黎柯辛、邱沅正在为游客提供参观咨询服务，他们用手中的高科技逛展“神器”——“导路者”，为参观人员导航指路。“无论游客想去参观哪个展馆、展位，无论哪里，点一点，它都能定位导航、一键直达，引导游客精准到达方位。”同济大学团委志愿者工作部部长、2019级硕士研究生李芸舟说。

在为首届进博会提供定位导航服务的基础上，同济大学今年再次为第二届进博会设计官方定位导航系统“导路者”，为参观人员提供精准可靠的数字导览服务。“导路者”由同济大学自主研发，该校定位导航实验室主任刘儿兀教授担任总设计师，联合上海两家智能科技公司，融合人工智能、虚拟现实、数据分析和物联网等多学科技术建设完成，可以提供实景导航、位置分享和收藏以及签到墙等多种功能。

刘儿兀教授团队今年3月就入驻展馆并设立办公室，带领师生更新系统、扩展新功能，对定位导航系统进行升级。同济大学志愿者比其他高校志愿者提前一个月上岗，在全馆进行测试，确保定位准确无误。

记者来到实验室，刘儿兀正和团队一起监控系统的实时运行情况。“与首届进博会支持全馆公共区域定位导航相比，今年‘导路者’能够提供展位级导航，为广大参展客商提供沉浸式的AR（增强现实）数字导览服务，感受虚拟现实和定位导航技术的创新结合。”刘儿兀说，通过“导路者”定位导航客户端和小程序使用数字导览服务，将“被动问询”服务转化为“主动查询”，实现“线上导引+线下分流”有机结合，将抽象指引转化为形象展示，体现进博会一流的软硬件服务水平，使参观人员获得全新的参展体验。

听到记者说想现场体验一下“导路者”，刘儿兀引着记者来到“7.2馆”，这里是医疗器械、医药保障、食品及农产品展区。他打开“导路者”客户端，界面上立马显现了展位的名称和距离，明确的路线清晰呈现，想到哪里，方便快捷。

截至11月6日上午10点，当天已有近两万人次使用“导路者”导览服务。“‘导路者’系统的核心技术由实验室自主研发，攻克了没有卫星信号下的定位导航难题，代表了中国自主研发、国际领先的室内定位技术，可以适用于众多应用场景。”刘儿兀说。（余闯）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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