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南京韦博英语机构关门 部分学员或遭遇套路贷

2019年11月07日09:04  来源：中国青年报
 
原标题：南京韦博英语机构关门 部分学员或遭遇套路贷

　　“我们省吃俭用，想提高孩子的英语能力，没想到这些人连孩子教育的钱都骗。”南京市民张琳（化名）9月15日给侄子报名了韦博英语，4个等级共3年课程，一次性付款打九折，共交了4.5万元。可是才上了4节课，张琳侄子上课的南京韦博英语新百校区的员工就全离职了。

　　10月11日，韦博英语南京片区负责人陈璟在近500人的学员群中称，南京韦博是加盟店，“独立运营，团队100%持股，做了转让协议”，让学员放心上课。10月23日，陈璟却告诉学员，自己是“打工者，没有韦博一分钱股份”。

　　继北京、上海、成都等地出现韦博培训机构大量关店的情况后，10月下旬，原本对外宣称“正常营业”的南京韦博英语也倒下了。

　　韦博员工讨薪难

　　9月28日，北京一位“有良心的韦博英语员工”贴出公告称，韦博英语北京校区拖欠员工工资，北京公司将宣布破产。

　　两天后，陈璟在韦博国际英语南京新百校区给员工开会时称，所有直营店都转成加盟店。

　　但7月入职韦博英语担任销售的员工罗婉仪（化名）当时就觉得情况不对。她回忆，新百校区校长孙靖催促她和销售部另一同事抓紧做业绩，好给员工发工资。“我这边招学员进来，也不知道机构能运营多久，那我不是不负责任嘛”，罗婉仪很快选择了离职。南京韦博新百校区的人事部门承诺10月15日给罗婉仪结清拖欠的9000多元工资与绩效，但到10月15日，校长孙靖又称要等到10月20日。10月20日，孙校长却告诉罗婉仪，这事儿“不归她管”。

　　据罗婉仪了解，和她一样被拖欠工资的员工约有100名。追讨工资无果后，这些员工选择找律师申请劳动仲裁。按照劳动仲裁程序，员工提交的仲裁申请要等70天公示过后才能审理。

　　罗婉仪称，陈璟10月21日已经离职，韦博英语南京地区目前处于无人负责的状态。

　　学员遭遇套路贷

　　明年将参加专转本考试的小婷（化名）为了提升自己的英语水平，9月8日在韦博新百校区报了韦博成人英语培训课程，价格2.76万元。销售人员得知小婷钱不够后，提供了多种贷款渠道。最终，小婷选择了首付两万元、余下7600元每个月还422元左右的贷款方式。

　　小婷9月12日开始上课，上了6节课后，她看到了北京韦博出事的消息，赶紧联系韦博英语的销售及前台人员，“他们都明确表示南京新百校区是加盟店，财务独立，不会受这次风波影响”，小婷告诉记者，陈璟也“一直拿教育局和政府担保来稳定我们学员”。

　　韦博紫峰校区的学员小洋（化名）告诉中国青年报·中国青年网记者，每个紫峰校区学员都要交一笔4800元的入会费，据她了解南京其他校区都没有这个规定。紫峰校区与“有钱花”App签订了协议，学员与韦博签订课程合同后，韦博从“有钱花”里提取这笔入会费，学员则按月向“有钱花”分期还款。“只跟我们说是银行扣款，没想到是这个套路。”现在，小洋不仅没法上课，还要继续还贷款，“不然影响个人征信”。

　　学员小童（化名）告诉记者，10月27日，新百校区门口聚集了很多学员，到了该上课的时间，老师却迟迟不来，最后，大家才明白自己“被坑了”。

　　据了解，目前新百校区已有37人在南京市秦淮区人民法院登记了退费信息。而涉及退费的学员多达数百人。

　　说法一变再变，直至关门

　　10月初，张琳听说北京韦博英语出事了，赶紧给孙靖打了个电话。孙靖发来学员上课的照片，并告诉张琳，新百校区是加盟店，是独立核算的。当晚，张琳拉着丈夫去了一趟新百校区，找到孙靖。孙靖依旧称机构在正常上课，并承诺如果有问题会第一时间告诉张琳。

　　直到10月22日，张琳在朋友圈得知曾教过自己女儿的老师辞职了，连忙给孙靖打电话。孙靖表示自己辞职了，让张琳不要找她了。

　　10月11日，陈璟在近500人的学员群中一再强调，南京韦博都是独立运营的加盟店，4个校区都在正常运营，让学员放心上课。10月15日，陈璟还向学员承诺“新百不会关门”，并强调“政府已经介入，确保南京（机构）照常上课”。

　　有学员10月13日询问陈璟退款可能性有多大，陈璟回应称：“谈的结果很好，教育局担保会继续办学。但没有退全款的可能性。”学员拨打陈璟提供的教育局工作人员的电话号码咨询，教育局工作人员否认担保退款。

　　10月14日，有学员询问孙靖什么时候给出退款答复，孙靖称10月10日教育局已经协助处理，承诺10个工作日内给出具体方案和答复。在新百校区学员微信群内，学员问起退款，孙靖就回复“等通知”。后来，有学员因不断提到退费问题，而被群主移出群聊。

　　据韦博学员回忆，10月25起教育局开始介入协助处理。学员前往各校区进行退费或转校登记。南京韦博英语江宁同曦中心已有负责人通知学员，有新机构接手。有同曦中心学员反映，原本报名的韦博英语线上云中心没了，必须去门店上课。

　　有家长拨打12345热线后，被协调至南京韦博英语的弘阳校区。该校区品牌“韦博英语”前加了个“新”字，摇身一变，成了“新韦博英语”。

　　中国青年报·中国青年网记者11月1日拨通陈璟电话后，对方以不接受采访为由挂断电话。

　　11月1日，中国青年报·中国青年网记者致电秦淮区教育局，区教育局办公室工作人员告诉记者，目前正在协调处理，找其他机构与他们进行对接。

　　据媒体报道，上海、武汉已有培训机构接受部分学员继续学习。

　　中国青年报·中国青年网记者 李润文 实习生 汪琦雯

(责编：郝孟佳、熊旭)
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