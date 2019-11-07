多地启动2020考研报名现场确认 报考人数或创新高

近日，多省份密集开展2020年全国硕士研究生招生考试报名的现场确认，今年，不少考点开通网上信息确认通道，考生需留意考点的公告信息。同时，对于2020年度考研，多方预测，报名人数或再创新高。

多地考研报名确认工作密集开启

留心！不少考点已开展网上确认

今年10月31日，2020年考研网上报名结束，目前，多省份已密集进入考研报名现场确认阶段。值得注意的是，今年多个考点试行网上确认，具体确认形式和时间，考生还需关注报考点的公告信息。

梳理各省份公布的考研现场确认时间，截至11月6日，河北、湖南、浙江等10余省份已经开启了现场确认工作。另外，上海、江苏、安徽、广西等地将从7日开始进行现场确认。

与以往不同，不少考点今年试行网上确认工作。例如，天津大学今年的信息确认工作就在网上进行。从该校发布的消息来看，考生在网上提交相关个人材料后，若收到“审核通过”的通知，则说明考生已完成报名信息确认工作；反之，考生则需要根据提示内容，持相关材料原件到天津大学报名点进行现场确认。

“今年各个考点进行信息确认的方式有所不同，考生应注意自己所在考点的信息确认工作，是在网上还是现场进行。”海天教育考试研究中心专家吴睿表示，考生在完成现场确认工作时，务必看清考点信息确认的规定。

近五年多省份考研人数翻番

专家：今年考研报名人数或再创新高

伴随考研报名工作，“考研热”的话题也持续引发舆论热议。为何“考研热”持续升温？激烈的竞争中，考研难度是否也在逐年增大？

对于今年的考研报名人数，在考研正式报名结束后，就有媒体分析称，今年考研人数将继上一年的290万人之后，再度创下历史新高，或达到330万人左右。

“从目前业内掌握的诸多省份各大院校报名人数的基础数据来看，大部分地区出现了人数较去年增长近20%的情况。”因此，在吴睿看来，本次考研报名总人数继续走高的可能性极大。

实际上，“考研热”已持续多年。统计数据显示，自2011年以来，中国考研报名人数除在2014、2015年稍有下降，其余年份都呈增加态势，2017、2018年增幅更在10%以上。

另据研究生招生信息网发布的《2019年全国硕士研究生招生数据报告》，近五年来，江苏、四川、福建、广东等多个省市考研人数出现了翻番。

“近来的复考现象较为广泛，不少过去考了高分的学生，因种种原因选择第二年继续报考。”吴睿分析认为，导致考研人数上升的原因，还包括往届生人数的增加，他们为提高自身就业竞争力，越来越多人选择继续求学深造。

对于“考研热”难降温的情况，21世纪教育研究院副院长熊丙奇对中新网记者分析，一方面，不少受教育者接受高等教育，仍是为追求一纸文凭，而非为提高自身能力，这导致大学毕业生整体质量不高，难以满足社会用人单位对大学毕业生的需求。

另一方面，熊丙奇提出，社会对大学生就业仍有“精英意识”，且不少大学毕业生存在“有业不就”的问题，这些也在一定程度上催化了学生放弃本来合适的就业机会，转而盲目选择考研。

熊丙奇建议，学生不应只为文凭读书，而应选择适合自己的教育，重视自身能力提高，并以能力去规划未来职业选择和事业发展。而对于用人单位来说，则是选择可以胜任的劳动者，而非唯学历论。

考研最后冲刺阶段要注意啥？

完成信息确认这些信息要仔细

考生完成报名信息确认，需要提交什么证件？还有哪些工作需要在信息确认时完成？今年8月，教育部印发的《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》(下称《规定》)，其中明确给出了现场确认的具体要求。

《规定》指出，所有考生(不含推免生)均应当在规定时间内到报考点指定地点现场核对并确认其网上报名信息，逾期不再补办。报名信息经考生确认后一律不作修改，因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。考生填报的报名信息与报考条件不符的，不得准予考试。

在完成信息确认时，考生应提交本人居民身份证、学历学位证书(应届本科毕业生持学生证)和网上报名编号，由报考点工作人员进行核对。报考“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生还应当提交本人《入伍批准书》和《退出现役证》。

对上述材料，《规定》明确，报考点工作人员发现有考生伪造证件时，应通知公安机关并配合公安机关暂扣相关证件。

同时，在进行现场确认时，《规定》提出，考生应按规定缴纳报考费，并按报考点规定配合采集本人图像等相关电子信息。

“完成现场确认时，首先要明晰自己进行确认的时间地点，网上还是现场，并牢记自己的报考序列号。”吴睿提醒。

如今，距离2020年研究生考试只剩月余。对于后续的复习计划，吴睿建议，考生此时切勿急躁，应尽量放松心态，按部就班安排复习，重点突击，以良好心态备战考试。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)