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付费自习室悄然兴起 更多细节待完善

本报记者  刘发为

2019年11月07日08:34  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　在重庆图书馆自修室，市民正在看书学习。
　　赵杰昌摄（人民图片）

　　秋日的北京，空气中凉意渐浓。对于上班族来说，周末是难得的休闲时间，有的人选择在家里休息，有的选择和朋友聚会，也有一群人，选择利用这部分时间，准备自己即将到来的考试。

　　周末的傍晚，记者发现有这样一个空间，里面的人正在埋头苦读。这里不是图书馆，也不是咖啡厅，而是新近兴起的付费自习室。

　　商家多了起来

　　付费自习室，顾名思义，与很多免费学习的场合不一样，在这里自习是需要付费的。记者在北京走访发现，不同付费自习室的收费略有差别，但基本都是每天50元到100元左右，周卡、季卡、年卡则是几百到几千不等，此外，还有专门的小时卡和工作日晚间卡等不同的产品供用户选择。在营业时间上，一般的付费自习室从早晨8点到晚上11点，但最近也有越来越多的商家推出了通宵自习室的服务。

　　记者调查后发现，目前北京有近30家类似的付费自习室，其中，有很多是近半年内开始营业的，也有几家已经开了连锁门店。不只是在北京，在上海、深圳、重庆等地，付费自习室也都越来越多地出现在人们的视野当中。

　　记者走进一家位于北京的付费自习室发现，这里分为深度阅读区和键盘鼠标区两个区域，供不同需求的顾客选择使用。此外，店里还设有茶水区、休息区，为用户提供自习之外的环境保障。

　　据记者了解，这样一家仅有几十个座位的付费自习室，已经有上千人前来体验和学习。另有一家付费自习室的管理人员告诉记者，每周末的下午来自习的人相对较多，其他时间相对宽松一些，但也要看临近是否有大型考试，比如注册会计师等等。也有店家表示，目前来自习室学习人的以年轻人为主，大多在15岁以上、30岁以下。

　　记者在之后的走访中了解到，目前北京的付费自习室设计大体相同，都根据不同人对自习环境的不同需求做了简单的划分，比如开放自习区、暗格自习区等等，也都准备了休息区，还有的准备了简易的餐厅提供就餐便利。

　　卖时间 更卖环境

　　“图书馆找座不容易，咖啡厅里很多人都在谈业务，缺乏安静的环境，自己在家里学习，自制力又跟不上，偶然的机会，我在网上发现了这样的付费自习室，就决定来试试看。”李颖在公司附近发现了一家付费自习室，她这番话也是很多想要备考自习人的心声。

　　据中国注册会计师协会官网数据显示，在前不久结束的2019年注册会计师全国统一考试专业阶段考试中，共有169.3万名考生报名参加；另据教育部数据显示，全国报名参加研究生入学考试的人数从2015年的近165万增加到2019年的290万。此外，还有司法考试等，每年都有不少人参加。因此，在当前甚至以后的一段时间里，准备考试、自习充电将成为许多人生活中的一部分。在这样的情况下，大家也都期盼能有一个固定的、环境安静、服务周到的场所来安心自习，已经工作的人这样的需求尤其强烈。

　　付费自习室也正是应市场需求而诞生的。据记者了解，有不少开设付费自习室的创业者，也正是从自己备考的经历中萌生了开店的想法。有人说，来付费自习室能提高自习的效率，花钱买来的时间更高效，其实，付费自习室更多的是卖环境。不少商家都希望能为顾客的自习提供一条龙的服务，包括保证自习环境、休息、就餐等，减少他们自习的后顾之忧。

　　刚参加完注册会计师考试的赵硕告诉记者：“今年‘十一’期间的大多数时间，我都是在付费自习室中度过，很多人都是去准备注册会计师考试的，空的位子比较少，要提前跟店家预约好才有位子。”

　　更多细节待完善

　　“付费自习室的装修是按照我们自习的需求来设计的，这一点我很喜欢。来这里学习的人大多数都很认真，来回走路也都很轻，注意不打扰别人，但是，也有人不在意这些，说话声音较大。”一名刚出自习室的顾客告诉记者，希望付费自习室能进一步加强管理。

　　的确，合格的硬装修与好的软环境，这应该是付费自习室的“一体两翼”。

　　遇到考试邻近的时候，有的自习室也出现了座位紧张的情况。已经买了一家付费自习室会员的王琦说：“之前已经预约了座位，到了之后却发现没有座位，影响了我的复习进程。”店家对此的回复是，付费自习室客流冷热不均，有时会短时间内来的人较多，正在着手解决座位紧张问题。面对这种情况，有的店家已经开始实行按座位号预约的方法，通过手机即可预约之后几天的位置，到时按号入座。

　　此外，也有不少顾客对公共卫生间等服务设施不是很满意，也有人在付费自习室里丢过东西。可以明确的是，付费自习室目前需求大，经营门槛低，不仅服务水平还需要进一步提升，而且安全管理上也急需加强。

　　对店家来说，很多人也已经注意到最近一段时间来新开店的速度。有店家表示，未来的市场竞争将会十分激烈，如何完善自己的服务，塑造自己的品牌，需要好好下一番功夫，而非仅仅改造一个空间提供给大家。有的商家已经结合自习这一个核心主业，推出了沙龙研讨、小班教学等课程产品。

　　记者在调查中发现，付费自习室并非只能用于学习，也有上班族希望在这里办公加班的需求。如何能更好地满足大家的不同需求，对付费自习室来说，路才刚刚开始。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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