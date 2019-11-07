海外学子 离家千里最念家乡饭

陈晓菡与同学一起烹制的菜肴

海外学子离家求学，时空阻隔下，团聚成了奢望。不少海外学子通过寻找“家乡的味道”来排解留学生活的孤独。寻味之路上的种种故事，令人难以忘怀。

千里之外 难忘乡味

要说远在海外的学子最想念什么，很多人都会回答“中餐”。“国外的中餐比较贵，味道也不正宗。我在国内的时候就喜欢自己做饭，现在正好有了机会。按着菜谱来，每天想吃什么都可以自己做。”在美国南卡罗莱纳大学读研究生预科的陈晓菡说。她出国的时间并不长，但朋友圈里却已经晒出了不少自己出国后烹饪的美食照片，看上去色香味俱全。“都是熟悉的家乡味道，我每天吃饭的时候都很快乐。”陈晓菡说。

对于没条件自己做饭的学子来说，想要吃中餐就只能依靠中餐馆了。在匈牙利佩奇大学就读的王绍宏一直为此感到烦恼。“我一个人租房住，有时做好一锅菜能吃好几天。匈牙利的燃气价格很贵，自己做饭的时间和金钱成本都太高，因此只好去附近的中餐馆吃。”对于国外的中餐味道，王绍宏多少有些无奈，“中餐馆价格挺贵，味道却不怎么样。但有时候就是想吃一口家乡菜，不好吃也还是想去吃。”

就读于新西兰奥克兰大学的杨家瑞也会常常光顾中餐馆，不过相比食物，更吸引他的是中餐馆的氛围。“新西兰人比较少，国人更少，因此如果是我单独吃饭，还是愿意去中餐馆。菜品口味一般，但可以用中文点餐，店员和老板也都说中文，氛围很轻松。有几个在国外的中国人会不想念中餐呢？”杨家瑞沉思后说。

每逢佳节 思乡切切

每当逢年过节时，最令人印象深刻的恐怕就是各种节日食物了。对于海外学子来说，这些年节吃的特色食物，不仅承载着他们的思念，更代表着他们对自己文化身份的认同。

“春节的时候，周围的中餐馆也都卖饺子。”王绍宏认为，无论餐馆里的饺子好吃与否，过年吃饺子的习俗是他无论身在哪里都不愿意放弃的。“对我来说，只有吃上了饺子才算是过年。”王绍宏说。

对中国人而言，中秋是阖家团圆的节日。而对那些中秋节无法回家团圆的人来说，月饼不仅仅是美味的甜点，更蕴含着他们对团圆的深情期待。“月饼，象征的就是团团圆圆。在国外，每逢中秋节我都会买几块吃，只要一想到我正与家人同时吃着月饼，那种感觉也像是团圆了。”杨家瑞说。

陈晓菡说，最让她无法忘怀的是奶奶包的肉粽。“我不爱吃甜食，因此每到端午节，家里就会包肉粽。奶奶做的肉粽特别好吃。等明年端午节的时候，要是我自己不方便做肉粽，一定去买一些吃。真的忘不了那个味道！”陈晓菡感叹说。

一勺一筷 承载思念

“因为去中餐馆的频率高，我现在与餐馆老板都熟识了。”王绍宏说。他与老板关系不错，有时还可以托老板帮忙，购买到一些并不常见的中餐食材。“有了老板相助，我偶尔也能自己做饭，改善伙食，自己烹饪出家乡的味道。”

“我们几个留学生都是自己做饭。每个人提前做好一道菜，第二天中午聚在一起吃，大家互相品尝彼此的手艺。”陈晓菡说，她非常享受这个与大家一起做菜并分享的过程，一起做饭、分享美食帮助她更好地适应了陌生的留学生活，也加深了她和其他留学生之间的友谊。离家千里，一桌家乡菜是学子们与故乡剪不断的感情纽带，一勺一筷，承载着厚重的思念味道。“我们每天都做饭，每个人的厨艺都进步得特别快，在这个过程里我们也收获了友谊和快乐。”陈晓菡说。

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