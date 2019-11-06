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教育部：2018年全国学生体质达标测试合格率超90%

2019年11月06日15:40  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京11月6日电（孙竞 赵异慧）教育部日前召开新闻通气会，介绍中小学健康促进行动有关情况。教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，2018年全国学生体质达标测试合格率为91.91%，优良率为30.57%。

2016—2018年，全国学生体质健康状况总体呈现“逐步提升”趋势，不及格率由12.0%下降至8.09%，下降了3.91个百分点；良好率由21.9%上升至24.37%，上升了2.47个百分点；优秀率由4.6%上升至6.2%，上升了1.6个百分点。小学和初中学生达标良好率和优秀率呈现逐年增加趋势。增强体质、提高运动技能、塑造健全人格等综合效益明显提升。

2019年5月，教育部等四部门印发《关于加快推进全国青少年冰雪运动进校园的指导意见》，加快发展青少年冰雪运动。王登峰介绍，目前已在全国遴选建设冰雪运动特色学校1036所、冬季奥林匹克教育示范学校611所。将于2019年底举办全国冰雪运动进校园系列竞赛活动。

通气会上介绍，2015年以来，学校体育美育教师、场馆设施条件有了较大改善。中小学体育与健康课教师人数增加了8万余人，中小学美育教师增加了12万余人。中小学校体育运动场（馆）面积达标学校比率从2015年的68.6%增长到2018年的89.6%；体育器械配备达标比率从2015年的72.9%增长到2018年的94.6%；音乐器材配备达标比率从2015年的71.8%增长到2018年的94.2%；美术器材配备达标比率从2015年的71.6%增长到2018年的94%。

值得关注的是，备受关注的青少年校园足球推广布局工作进展顺利。目前已建成足球特色幼儿园3572所、校园足球特色学校27059所、试点县（区）160个、“满天星”训练营80个、改革试验区38个、招收高水平足球队高校181所。五年来，1255万人次参加四级联赛，3万人次参加全国夏（冬）令营。

(责编：实习生(赵异慧)、曹昆)
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