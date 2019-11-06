校企融合共发展 “一班一企”促成才

为实现“一个班级对应一个企业，一个专业对应多个企业”的创新技术技能人才培养模式改革，，形成“校企融合共发展，一专多企促成才”的适用性人才培养新格局，苏州经贸职业技术学院部分师生10月31日走进苏州轨道交通集团物业保障分公司参观学习。师生们进入清树湾地铁车站风、水、电设备维修车间，详细学习了解各类设备的功能和工作原理。

17机电32班学生李成凤说：“这样的参观太有意义了，之前只是在实训楼里看到过模型，今天看到了实物，也了解到通风空调系统安全运行的重要性。”

19机电32班学生董硕表示，在校学习期间就一定要熟练掌握与城市轨道交通机电设备相关的专业知识，只有具备了机电设备操作使用、故障处理、安装调试及维护等专业技能，才能正确判断机电设备故障位置、快速进行检测和维修。

苏州经贸职业技术学院开展的“一班一企”，是以班级为单位对应一个企业，学校聘任企业专业人员为兼职班主任并作为“一班一企”联络人，促进企业文化与校园文化深度融合，聘请企业技能导师，开展师徒结对、专业建设和技能竞赛等，培养学生专业核心技能和创新创业能力；共建实习和实训基地、党团临时支部，开展丰富多彩的业余活动。全班学生作为企业员工在企业、学校的双重指导下，共同参与企业的维修、维护和运营，实现“真刀真枪”的实战实训，让学生零距离触摸岗位，快速培养适应社会需求的、有专业素养的新时代大学生，同时也搭建起了学生与社会、学生与企业之间无缝衔接的桥梁。（蒋建强）

来源：苏州经贸职业技术学院

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