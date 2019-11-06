北师大托育服务发展论坛举办 专家学者聚焦“幼有所育”

人民网北京11月6日电（孙竞）以“新时代·新托育”为主题北京师范大学托育服务发展论坛日前在北京会议中心举办。论坛分别从托育政策解读与地方经验交流、托育服务发展模式探讨与实践、婴幼儿发展与营养健康管理等方面进行交流，共同研讨我国婴幼儿托育事业的发展现状及托育事业发展中面临的机遇和挑战。

北京师范大学校长董奇表示，党的十九大报告将“幼有所育”排在了七项民生需求之首，婴幼儿的照护服务是我国一个重大民生生计。0-3岁是一个极其独特的年龄阶段，是人生的重要生命周期。这个阶段孩子的养护、医疗保健和早期教育是分不开的。保教要进行结合、医教要进行结合，这就要求从事相关工作的妇产科大夫、儿科大夫、保健专业人员、儿童神经科、儿童精神科大夫、儿童心理学工作者、儿童教育工作者以及相关社会工作者，一方面要加强合作，另一方面要相互学习，具有跨学科的知识才能做好这项工作。

全国政协人口资源环境委员会副主任、中国计划生育协会党组书记、常务副会长王培安在发言中说，我国作为世界上最大的发展中国家，有着世界最大的婴幼儿群体。据统计，2018年中国出生人口1230万，3岁以下婴儿达到5000万，照护服务供给明显不足。调查显示，目前我国3岁以下婴儿家庭中47%有入托的需求，但是实际入托率只有4.1%，近80%的婴幼儿没有被看护、照料。对比2014年世界经济与发展合作组织36个成员国平均入托达到33.37%，我国差距很大。

他认为，解决我国婴幼儿照护服务面新的问题和挑战，必须在正确引导下，撬动社会资源，补短板、抓重点、强弱项。补短板，就是加快发展多种形式的婴幼儿照护服务，支持社会力量兴办托儿机构，满足不同层次的需求，解决托育机构供给不足的问题。抓重点，建立健全相关福利政策，研究出台托育津补贴、个人所得税减免扣除，男性育儿假等相关制度，及时落实生育奖励假、配偶配产假。强弱项，就是保障女性就业权益，支持其职业发展，探索建立育儿期弹性工作制度，促进家庭和工作之间的关系平衡。

本次论坛由北师大社会发展与公共政策学院、学前教育研究所、发展心理研究院、中国基础教育质量监测协同创新中心、认知神经科学与学习国家重点实验室、行为健康研究中心等相关单位共同承办。国家和地方相关部门领导、高校和医疗卫生领域的专家学者、托育行业机构负责人等80余位嘉宾，以及来自30个省、市、自治区的1200余名代表出席论坛。

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