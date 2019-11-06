以黄文秀为题材的音乐剧《青春之歌》在玉林师范学院启动

人民网讯 为了更好地宣传和弘扬新时代楷模黄文秀精神，由中共玉林师范学院委员会、中共玉林市委宣传部共同主办的广西首部以黄文秀为题材的音乐剧《青春之歌》启动仪式日前在玉林师范学院举行。

启动仪式现场（校方/供图）

玉林师范学院在玉林市委宣传部的大力支持下，通过和广西鼎汇文化传媒有限公司开展“政产学研用”的校企合作模式，率先在广西打造首部以黄文秀为题材的音乐剧《青春之歌》。该剧是玉林师范学院继打造大型红色情景舞台剧《李明瑞》后的又一力作，是一部以宣传和弘扬黄文秀精神、讴歌优秀中国共产党人理想信念的新时代文艺作品，也是一项体现学校高扬社会主义核心价值观旗帜、坚持以人民为中心的艺术创作导向的实践成果。

启动仪式现场（校方/供图）

启动仪式上，玉林师范学院党委书记唐仁郭指出，音乐剧《青春之歌》是学校开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的“情景课堂”。他希望全校师生向黄文秀同志学习，不忘初心、牢记使命，将个人的发展与实现中华民族伟大复兴的“中国梦”紧密联系在一起，把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中，与时代同步伐、与人民共命运，更好地实现人生价值、升华人生境界。

玉林师范学院党委书记唐仁郭（校方/供图）

(责编：实习生(黄钰霖)、孙竞)