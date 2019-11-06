北京市朝阳区举行常彩红名班主任育人特色展示活动

原标题：北京朝阳：举行常彩红名班主任育人特色展示活动

为了贯彻落实2019年北京市朝阳区双名工程实施意见和学区“名师工作”工作要求，展示教育一线教师工作特色和成效，11月5日，2019年朝阳区班主任名师工作特色展示在东方德才学校举行，以“关爱 凝聚 培育——聚少年志，绘七彩虹”为主题，展示了东方德才学校常彩红老师的育人特色。会上，“常彩红名班主任工作室”正式成立。此次活动对朝阳区的教育事业具有重要意义，将为朝阳区教育的与时俱进增添活力，为教师的队伍建设助力。

与会领导专家合影

此次展示活动由中共北京市朝阳区委教育工作委员会、北京市朝阳区教育委员会主办，北京教育学院朝阳分院、朝阳区八里庄学区、东方德才学校承办。

朝阳区教委德育科乔春江科长、基教一科丁博副校长，北京教育学院朝阳分院闫新全副院长，北京教育学院德育研究中心张红教授，《班主任》杂志社编辑部杨丙涛主任，北京教育学院朝阳分院德育心理中心教师权福苗老师，朝阳区名班主任工作室主持人朱艳玲、于慧妍老师，东方德才学校党总支张文秋书记、副校长赵艳波，对口支援校北京密云高岭学校王永伟副校长带领的教师团队、河北沧州泊头市第五中学米强强带领的班主任团队以及学区的各单位德育主管及教师，以及家长代表参加了此次展示活动。

本次活动由东方德才学校德育副校长王艳成主持。东方德才学校党总支张文秋书记进行了致辞，他指出，要把握新时代班主任育人的方向，努力提高班主任工作水平，希望常彩红老师能带领工作室全体成员做出成绩，为学生成长助力，为区域教育发展献力。

常彩红老师做主题报告

常彩红老师是北京市东方德才学校的一名优秀教师，笔名彩虹。她是高级教师，朝阳区语文学科带头人，朝阳区班主任骨干，北京市作家协会会员。曾荣获朝阳区“阳光杯”优秀班主任、朝阳区“优秀共产党员”称号，荣获北京市中小学紫禁杯优秀班主任一等奖。所带班级多次荣获“朝阳区先进班集体”“北京市先进班集体”。参与国家级课题四项、市级课题三项，主持市级课题一项。辅导学生习作参加国家级、市级、区级各类比赛多次获奖，并在刊物上发表。撰写的论文多次获国家级、市级、区级一、二等奖。2006年与人合著《让画笔伸向蓝天》一书，2008年出版个人专著《爱的物语》，2019年出版《感恩精进共成长----彩红老师与彩虹班》一书。

常彩红老师做了《关爱·凝聚·培育——聚少年志 绘七彩虹》的主题报告。她梳理了自己从教25年的教育经历，分享了她与学生之间的感人故事，介绍了班级管理经验和做法。“感恩 精进卡”，让感恩形成习惯；活动育人；大组长制；把说作引入课堂、开展彩虹公益活动……常彩红老师的特色班级管理经验得到了与会人员的高度认可。

在主题班会展示环节中，常彩红老师以《不忘初心，致敬我们的理想！》为主题，引导学生探寻理想，实现理想。主题班会中的第三环节内容由两位在德、智、体、美、劳等方面有理想追求的同学担任主持，他们的精彩表现也进一步展现了常老师的育人成效。

北京教育学院德育研究中心张红教授，《班主任》杂志社编辑部杨丙涛主任对常彩红老师的展示活动及主题班会进行了点评。他们对常彩红老师的班主任育人特色给予了充分肯定，并鼓励在场的老师要学习常彩红老师对教育教学、对教育科研的热情和严谨，并希望“常彩红名班主任工作室”能发挥辐射带动作用，引领更多的教师成长。

朝阳区教委德育科乔春江科长做总结讲话。他介绍，实施“双名工程”以来，朝阳区以特级教师为首的各类骨干教师比例不断提高，一大批高水准人才相继涌现，促进了朝阳区教育质量的提升，促进了朝阳区由教育大区向教育强区迈进。

据介绍，在2004年，朝阳区就率先启动了“双名工程”，而今已经进入第四轮。通过“名校长工作室”、“名师（特级教师、名班主任）工作室”以及“导师带教”等20多个高端人才培养品牌项目，为名师名长搭建成长的舞台。此次常彩红老师的名班主任特色展示是朝阳区2019年“双名工程”名师展示的重要组成部分。

(责编：郝孟佳、熊旭)