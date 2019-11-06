教育部发文推进本科课程改革 理直气壮为本科生“增负” 

教育部近日召开新闻通气会，介绍狠抓落实打赢振兴本科教育攻坚战的有关情况。日前印发的《关于一流本科课程建设的实施意见》，正式实施一流本科课程“双万计划”。教育部相关负责人表示，要加大学生学习投入，科学“增负”，让学生体验“跳一跳才能够得着”的学习挑战。

一流本科课程“双万计划”提到，要经过3年左右时间，建成万门左右国家级和万门左右省级一流本科课程。《意见》称，要建设一批中国特色、世界水平的一流本科课程，一批培养创新型、复合型人才的一流本科课程，以及一批培养应用型人才的一流本科课程。

《意见》提到，高等学校要严格执行教授为本科生授课制度，连续3年不承担本科课程的教授、副教授，转出教师系列。对此，教育部高等教育司司长吴岩表示，“其实不是简单的教授给本科生上讲台讲课，而是让高校老师明确，第一身份是教师、第一职责是上课。”

《意见》明确，打造本科课程“金课”，要全面提升课程的高阶性、创新性和挑战度，提升课程学习的挑战性，加大学生学习投入，科学“增负”，让学生体验“跳一跳才能够得着”的学习挑战。

吴岩表示，经过前期的攻坚战，从微观层面看，不求上进、不思进取的学生开始紧张了，本科毕业开始难起来了。对于本科生而言，“混”日子的时代已经一去不复返。据调查，高达99.9%的被调查者赞成给本科生增负。因为，这不仅是国家发展的需要，也是学生个人发展的需要，“我们完全可以理直气壮地给本科生增负”。

(记者 于忠宁)

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