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海归求职季：过来人帮你从容应对

田姬熔

2019年11月06日08:34  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　雷木穗子（右二）在康奈尔大学交换时与同学在一起。

　　骤降的气温和泛黄的落叶提醒着人们秋天的到来，对于国内毕业生来说，以秋季为起点的求职季早已轰轰烈烈地开展了2个多月。参加宣讲会、投简历、笔试、面试等流程已经烂熟于心。而对于尚在海外读书的留学生而言，求职压力同样存在。

　　在日前发布的《2019海归就业力调查报告》中显示，近30%的留学归国人员认为自己的第一份工作未达到预期，其中最主要的原因在于“对国内就业形势不了解”。在面临时间不同步、距离远等客观条件限制时，究竟该如何弥补不足、使自己的优势最大化，成了计划回国就业的学子们最关心的问题。

　　

　　提前准备 解决信息不对称

　　对于想要回国就业的留学生而言，身处海外带来的最直接问题是远离求职环境，不仅是在空间上，更是在心理上。虽然国内不少企业有进行海外校园招聘的意愿，有的还会针对暂未回国的候选人设置专门的面试流程，但对于大多数海外学子来说，从哪里获取全面、权威的企业招聘信息仍是难题。

　　毕业于美国哥伦比亚大学化学工程专业的陈辰（化名）对此深有感触。本该2018年秋季找工作的他，由于种种原因错过了不少招聘机会，没能在毕业前找到满意的工作。今年3月毕业回国后，他一直处于求职的焦虑阶段，直到前不久才拿到了满意的工作机会，结束了求职之路。

　　“我算是经历了两次秋招。去年在国外，大家都不着急，完全没有求职的紧张感。那种感觉就像‘温水煮青蛙’，很多企业宣讲会信息我完全不知道。”陈辰说，“今年，我通过多种渠道收集信息，对于想去的公司，没有再错过招聘会和招聘信息。”

　　在经历了去年的弯路之后，陈辰总结了一套完整的求职流程管理体系：求职前，先细致梳理自己的过往经历、提炼个人特质，并将这些信息进行碎片化管理，准备多版本、侧重点不同的求职信息，从而在面对需求各异的企业和岗位时，可以有针对性地提供一份最合适的简历。

　　雷木穗子本科就读于清华大学环境工程学院，硕士期间出国深造，今年从瑞士联邦理工学院毕业回国后进入科研院所工作。“我很早就开始关注研究院的招聘信息，详细掌握全流程时间。”雷木穗子说。“了解充分、消除信息的不对称是非常重要的。求职过程中身处国外在客观上确实存在很多不利因素，所以应该更加主动。”

　　明确目标 也要打开视野

　　对于大部分人来说，毕业求职是真正走向社会的第一步，选择什么行业、从事什么工作可能决定了未来很长一段时间内个人的发展。因此，“找准目标”在求职中就显得尤为重要。

　　“整个招聘季我只投了一份简历、只找了一份工作，就是我现在的工作。”雷木穗子说。于她而言，攻读研究生的过程中，就已逐渐确定了自己未来的发展方向和职业路径。尽管看似顺利，她的求职季依然横跨了三四个月，但由于目标明确，她在整个求职过程中心态一直都很平和。

　　陈辰的经历则大不同。“我去年找工作时，原本想转行去互联网公司，但因为专业不对口，又没有多关注其它公司，因而错失了很多机会。”有了第一年的波折，今年参加第二次秋招，他选择了不同的策略——打开视野，多领域尝试。

　　“找工作时，如果只把目标局限在一个行业，可能会在一定程度上限制自己的发展。人生的未来有太多可能性。”也正因为今年的求职行业更开阔，陈辰最终找到了满意的工作。

　　发挥优势 寻找最佳选择

　　出于对经济发展、情感归属感和文化认同感等多方面考虑，回国就业已成为很多留学生的第一选择，如何在求职市场上最大化地展示自身优势就显得尤为重要。

　　“要说优势，最突出的就是英语。”陈辰笑着说。“另外，留学生还有着更强的适应能力和更‘硬核’的校园经历。”在哥伦比亚大学就读期间，陈辰曾举办过多场大型校园活动，从统筹规划到落地实施，提升了他在沟通协调、组织领导等多方面的素养。这些经历使他在求职过程中常常受到外资企业面试官的青睐。

　　在雷木穗子看来，留学经历带给她的更多的是国际化视野和批判性思维。“在国外时接触到来自不同国家、不同文化背景的人，他们对于一些学术问题的理解给了我很多启发，也让我能够更全面地带着批判性眼光去看待问题。”从今年5月正式入职工作开始，她越来越明显地感受到了这种思维上的开阔所带给她的优势。

(责编：郝孟佳、何淼)
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