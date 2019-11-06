原标题：当教育迎面撞上AI 机器人教出一批“机器人”？

打开购物网站，它会根据你的浏览习惯推送商品。如今，这类“比你还了解你”的技术已经应用于教学中。根据平时考试及作业情况，教学类AI会自动推送一套新习题。多地学校实践证明，AI有助于学生成绩的提高，与此同时也有人担心，AI会让“应试教育”更加“应试”。

一些专家表示，人工智能、大数据、VR(虚拟现实)、AR(增强现实)等技术正在深刻影响教育形态，应当转变思维，用其所长，推动向“素质教育”的深刻转型。

大数据精准教学系统受欢迎

在地处中国西南边陲的云南瑞丽，一项信息技术的应用改变了课堂的形态，也改变了教与学的关系。

瑞丽市第一民族中学校长刘燕介绍，从2014年开始，学校推进课堂教学改革，积极开展信息技术与教学整合，实现全校师生教与学向信息化、数字化转变。课堂呈现形式由传统的“粉笔+黑板”演变为“教师平板+大屏+学生平板”的新模式。学生将作业上传到云端后，电脑保留学生高一到高三学习轨迹的大数据。

“基于大数据分析的精准教学深受教师喜爱，让他们摆脱了大量繁重的统计分析工作，课堂教学效果明显提升。”刘燕说，随着信息化教学研究的不断深入，还会有更大发展空间。

一位学生表示，他最喜欢计算机上的“错题本”功能。可以看到错题的答案、订正后的答案以及解析和知识点，还能打印出来重做，非常方便。通过计算机数据分析与习题推送，每个学生都有一套个性化学习方案。

支撑这个教学系统的，是科大讯飞基于大量数据分析开展的服务。科大讯飞教育事业群副总裁王卓介绍，以个性化学习为特色的“大数据精准教学系统”，目前已在中国人民大学附属中学、复旦大学附属中学、安徽省合肥市第一中学等全国1万余所学校部分年级使用。

合肥市第六中学高二年级物理老师蔡胜国介绍，在AI的帮助下，教师再也不用一张张批阅试卷了，学生们所有试卷都通过电脑自动阅卷完成。通过文字识别机器，一张张手写的卷子像复印机出纸一样，很快就批阅完成。随后教师可拿到一份大数据分析报告，比如某道选择题，全班80%学生答对，20%答错的学生是谁、错在哪里，各种情况一目了然，老师可以有针对性地讲解。

AI不仅可以批阅试卷，还能协助教师备课。江苏省宝应中学数学老师陈家飞说：“系统可以根据教学进度精准推送资源，老师再做审核、挑选即可。这些选好的题再由电脑针对每个学生的需求进行推送。此外，系统还可以自动生成讲解PPT,大大减轻了老师的备课量。”

教育超脑推动“精准应试”

在部分地区，高考网上阅卷也采用“人工智能辅助网上评卷质量监控”模式，让AI机器人参与。英语作文这样的主观题，机器人也可以批改。

基于科大讯飞提供的技术，机器人可以根据教师预判的部分卷子提供的标准，自动给剩下的卷子打分，其打分水平、稳定性超过大部分老师。这一技术已经应用在安徽省近年的高考等考试中，成为教师阅卷的参考。

“一系列关键技术的进展，使我们可以构建支撑教育重点环节的教育超脑，让课堂围绕学生的需求推送各种资源。”科大讯飞执行总裁吴晓如说，在后台分析中我们看得非常清楚，学生有超过一半时间重复做题，是无效的负载，带来了巨大的时间和精力的浪费。

温州市第二十一中学校长徐海龙说：“通过人工智能算法，计算机可以给学生精准推题，及时巩固薄弱知识点，扫除学习盲区，实现精准学习。”目前机器的精准度比较低，比如题库推送10个题目，需要教师进行手动甄别、筛选，最终选出2到3个。

针对目前教育AI的应用方向，上海电教馆馆长张治认为，当技术作为教育工具而存在，其实质还是在灌输、训练，只不过把“人灌”变成“机灌”，教学的流程没有发生再造。只有转变传统思维方式，才能真正促进教育向前发展。

北京师范大学教授黄荣怀也对机器人参与教辅工作表示担忧：“我们对学生学习和认知规律的研判，并不是简单几个数据就能掌握的，要基于人类脑认知系统进行教学实验。”

“今天的教育仍存在比较突出的应试教育倾向。”北京师范大学校长董奇提出，AI的发展可以推动教育评价进入新阶段，从而进一步推动教育体制改革。

“人只能由人来培养”

联合国教科文组织2019年发布的《教育中的人工智能：可持续发展的挑战与机遇》报告指出，虽然教育领域人工智能公共政策的发展尚处于起步阶段，但这一领域很可能在未来10年呈指数增长。

中国教育学会名誉会长、北京师范大学资深教授顾明远认为，“人工智能+教育”正在使教育发生革命性变革，但教育的本质不会变，可以概括为：一个人通过接受教育，努力提高生存能力，过上有尊严而幸福的生活；提高为社会服务的品德和能力，为社会、为人类做出应有的贡献。

“人只能由人来培养，不可能由机器来培养。”顾明远说，儿童的成长需要有思想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师来指导、帮助。教师永远是学生成长的引路人。教育要提高人的生命质量和生命价值，技术替代不了老师对学生精神世界的影响。

技术的进步，让“精准应试”更高效，也为教育评价带来新窗口。吴晓如说，学校一方面在给学生减负，一方面依然难以摆脱高考分数这根指挥棒。若教育评价转型为“对学生综合素质的评价”，那么机器人可以有针对性地开发相应功能，帮助青少年更愉快、更健康、更加个性化地发展。

“比如，我们可以通过VR技术在更真实的环境下评价孩子。通过教育数据建模、数据分析等，可以将评价更加高效地返还给个体。”董奇介绍，今年5月他参与的一项研究，在全国范围进行艺术素养测评，实现了对学生演唱全程电子化采集、储存与分析。

教育部科技司司长雷朝滋表示，智能时代的教育，将更加注重培养学生的创新能力和合作精神，实现更加多元、更加精准的智能导学与过程化评价，促进人的个性化和可持续发展。与此同时，教育治理体系将面临社会伦理、数据安全的新挑战。

据介绍，为推进人工智能技术与教育的全面深度融合，教育部门正在组织研制中国智能教育发展方案，以构建智能时代的教育新生态为目标，全面创新教育模式，推动教育供给侧改革，转换教育发展的动力结构，促进人的全面发展，支撑引领教育现代化。

(赵琬微)

(责编：郝孟佳、何淼)