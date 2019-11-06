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甘肃出台校园食品实施方案 守护学生“舌尖”安全

2019年11月06日09:18  来源：中国新闻网
 

5日，记者从甘肃省市场监督管理局了解到，该局日前联合甘肃省教育厅出台《甘肃省校园食品安全守护行动实施方案》提出，今年，甘肃学校食堂“互联网+”“明厨亮灶”提档升级率力争突破70%，学校食堂将100%使用食品安全信息追溯管理平台，全力守护学生“舌尖”上的安全。

按照《方案》规划，到明年，甘肃省学校食堂“互联网+”“明厨亮灶”提档升级率达到100%，并在甘肃省各级各类学校食堂范围内实现全覆盖。

“学校食堂要坚持公益性原则，自主经营，不以盈利为目的，不得对外承包或者委托经营。”甘肃省教育厅副厅长王光亚表示，实施营养改善计划的学校要科学合理制定每周带量食谱，食物要有营养，要多样化，充分提高供餐质量。

图为甘肃省市场监管局、省教育厅相关负责人了解“明厨亮灶”经验做法。（史静静/摄）

王光亚说，“中小学、幼儿园应当建立集中用餐陪餐制度，规范学校管理，健全制度体系，按照‘统一招标、统一采购、统一分配、统一运送’的原则，实行政府集中采购，减少中间环节，降低采购成本，确保采购质量。”

校园食品安全倍受社会各界关注。为此，甘肃提出，在学校食堂粗加工区、烹饪区、专间、专用操作区、餐饮具洗消保洁区等关键部位安装摄像头，全程展示食品加工操作过程，实行实时监控，并与市场监管部门“互联网+”“明厨亮灶”管理平台进行对接，展示食品原料电子追溯、健康管理、餐厨废弃物管理等信息，提升智慧化监管水平。

甘肃省食品安全委员会办公室副主任、省市场监管局副局长王庆邦表示，该局将加强全链条、全流程监管，要求各地在抽检工作中增加餐饮食品的抽检比例，及时发现风险隐患，依法严惩违法违规行为。

甘肃官方称，将对义务制学校营养餐、民办学校食堂、“小饭桌”、校园周边小摊贩和农村学校食堂等重点环节监管，对存在食品安全隐患的学校要求限期整改。(史静静)

(责编：实习生(赵异慧)、孙竞)
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