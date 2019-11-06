联合国：全球五分之一的青少年受心理健康问题困扰

联合国儿童基金会和世界卫生组织5日联合发布数据显示，目前全球大约每五个青少年中就有一人正遭受心理健康问题的困扰。

儿基会和世卫组织当天联合发布一组令人担忧的数据：目前全球12亿10至19岁青少年群体中，约20%存在心理健康问题；10至19岁青少年群体遭受的疾病和伤害中，约16%由心理健康问题引发；在中低收入国家，10至19岁青少年中约15%曾有过自杀念头；在15至19岁的青少年群体中，自杀已经成为第二大死亡原因。

儿基会执行主任亨丽埃塔·福尔表示，当前全球有数量巨大的少年儿童面临心理健康问题。这场“迫在眉睫的危机”无关贫富，也没有国界之分。她说，半数左右的心理问题出现在14岁以前，这意味着人们迫切需要创新的方法，尽早对青少年可能存在的心理健康问题进行预防、诊断以及必要的治疗。

世卫组织总干事谭德塞表示，现在很少有孩子能够接受关于管理负面情绪的正确指导，也很少有受心理健康问题困扰的孩子能够得到他们需要的帮助，这种现状必须改变。

儿基会和世卫组织指出，心理健康问题不仅给个人带来负担，也会在社会和经济层面产生不良影响。但在全球和国家层面的卫生规划中，儿童和青少年心理健康问题往往没有得到足够的重视。

儿基会和世卫组织称，为了推动国际社会将儿童和青少年心理健康问题置于全球卫生规划中更重要的位置，他们将于2019年11月7日至9日在意大利佛罗伦萨共同主办关于这一主题的会议。会议将着眼于为保护儿童和青少年心理健康争取必要的资源、伙伴关系、服务、政治承诺和公共支持。

(责编：实习生(赵异慧)、孙竞)